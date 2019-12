Putin hardt ut mot dopingutestengelse

President Vladimir Putin krever at russiske utøvere skal få konkurrere under eget flagg til tross for at landet er utestengt fra konkurranser i fire år.

I forrige uke vedtok styret i Verdens Antidopingbyrå WADA å utestenge Russland fra OL, VM og andre større konkurranser i fire år framover. På en pressekonferanse i Kreml torsdag kalte Putin utestengelsen «urettferdig». – En hver straff bør være individuell, sa Putin på sin oppsummerende pressekonferanse med referanse til WADA-vedtaket. – Vi gjør alt vi kan for at russisk idrett skal være ren, sa presidenten. Uttalelsen kommer samme dag som det er ventet at Russlands antidopingbyrå vil ta stilling til om WADA-beslutningen skal ankes til idrettens voldgiftsrett CAS i Sveits. (©NTB)

