Sveits gikk på et pinlig 0-1-tap i hjemmemøtet med Qatar onsdag. Akram Afif sikret gjestene seieren etter et sent kontringsmål.

Triumfen gir vertene for 2022-VM forsterket tro på qatarsk landslagsfotball. Onsdagens seier er en av golfstatens beste resultater noensinne.

Sveits, som besitter 8.-plassen på FIFA-rankingen, hadde flere kjente navn i aksjon i Lugano. Blant dem var Liverpool-profilen Xherdan Shaqiri og Arsenals midtbanemann Granit Xhaka.

Qatar er rangert som nummer 96 i verden.

