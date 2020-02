Quagliarella med fantastisk scoring da «norske» Sampdoria tapte mot Napoli

Veteranen viste klasse for «norske» Sampdoria mot Napoli. Men bortelaget tok alle poengene i mandagens Serie A-kamp.

SAMPDORIA-NAPOLI 2-4

To nordmenn var i troppen til Sampdoria i mandagens Serie A-kamp mot Napoli. Morten Thorsby startet kampen på høyreback for hjemmelaget, mens det nye kjøpet fra Stabæk, Kristoffer Askildsen, startet på benken for Sampdoria.

Kampen på Luigi Ferraris i Genoa ble av den severdige sorten.

To tidlige scoringer av Arkadiusz Milik og Elif Elmas sørget for en tidlig 2-0-ledelse til gjestene fra Napoli.

Fabio Quagliarella reduserte for hjemmelaget før pause, før han selv skaffet straffespark i den andre omgangen. Manolo Gabbiadini satte straffen sikkert i mål.

Diego Demme satte 2-3-scoringen for gjestene etter 83 minutter. Dries Mertens økte til 2-4 på overtid. Det ble også sluttresultatet.

LES OGSÅ: Nærmer seg Serie A-klubb

- Forfulgt av en stalker

Allikevel skulle nevnte Quagliarella stjele noe av showet med sitt vanvittige reduseringsmål etter 26 minutter.

Den 37 år gamle spissen vartet opp med en fantastisk volleyscoring fra utenfor 16-meteren.

- Det er så klassisk Quagliarella, utbrøt Strive-kommentator Per Jarle Heggelund.

Scoringen var hjemmelagets første mål i løpet av de første 30 minuttene av en kamp, i løpet av 2019/2020-sesongen.

Etter spissveteranens nydelige redusering tok Heggelund seerne med på en kuriøs gjennomgang av Quagliarellas karriere, og tidligere opphold i nettopp Napoli.

OPPLEVDE MARERITTET: Fabio Quagliarella opplevde et stalkermareritt tilbake i 2009/2010-sesongen. Foto: Jonathan Moscrop (Pa Photos)

Spissen kommer opprinnelig fra Napoli og har holdt med klubben i hele sitt liv. Han fikk én sesong for favorittklubben tilbake i 2009/2010-sesongen, men måtte forlate klubben på grunn av en mildt sagt spesiell hendelse.

- Han måtte forlate klubben fordi han ble forfulgt av en stalker. Det er en ganske «insane» historie akkurat det der, kommenterte Heggelund.

Spissen var i 2009 på høyden av karrieren og ble kjøpt av favorittklubben for 18 millioner euro fra Udinese. Han signerte en femårskontrakt, men den avtalen fikk han aldri fullført. Det endte med 34 kamper og elleve scoringer.

Istedenfor måtte Quagliarella forlate klubben etter et marerittaktig år og ferden gikk videre til Juventus.

- Jeg var redd for familien min



Spissen mottok nemlig blant annet anonyme tekstmeldinger der han ble anklaget for å være en rusmisbruker, samt å være en del av mafiaen i den sør-italienske byen.

Stalkeren fortsatte å plage Quagliarella. Det gikk så langt som at han forsøkte å inkriminere den daværende Napoli-spissen som en pedofil ved å sende ham bilder av mindreårige jenter, ifølge Bleacher Report.

Dødstrusler var også en del av meldingene 37-åringen mottok.

- Jeg gråt mye. Jeg er ikke flau over det. Jeg gråt fordi jeg led og ikke kunne forstå hvem som gjorde det mot meg. Jeg var redd for familien min, uttalte Quagliarella videre.

Stalkeren ble senere dømt til fengsel i fire år.

Ingen norsk dominans

Quagliarella ble byttet ut etter 75 minutter av mandagens kamp mot gamleklubben.

Thorsby startet på høyrebacken og spilte hele kampen for Sampdoria i mandag kveld. Nordmannen gjorde en god figur i sin tiende seriekamp for sesongen, uten å være spesielt involvert i noe offensivt.

Askildsen kom aldri på banen og så hele kampen fra benken.

Med tre poeng klatrer Napoli til 10.-plass på tabellen.

Sampdoria blir liggende på en utsatt 16.-plass. Fire poeng over nedrykksplass.