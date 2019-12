Quique Sánchez Flores ferdig i Watford

Manageren fikk søndag sparken i Premier League-klubben etter en rekke svake resultater.

Det opplyser klubben i en pressemelding søndag formiddag. Sánchez Flores er den andre manageren i Watford som har fått sparken denne sesongen.

Javi Gracia led samme skjebne tidligere denne sesongen, mens 1-2-tapet mot Southampton ble skjebnesvangert for Sánchez Flores som kun ledet Watford til én seier på ti forsøk etter at han tok over.

- Quique er en mann med stor integritet og det var tydelig hvor mye han ønsket å ha en positiv effekt, men til syvende og sist har resultatene diktert vår avgjørelse, sier styreformann Scott Duxbury i pressemeldingen.

Watford ligger helt sist i Premier League med kun åtte poeng på 14 kamper.