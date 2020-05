Quique Setién svarer på Messis kritikk: - Det han sa har skapt stor debatt

Den argentinske superstjernen var sterkt kritisk til sin egen trener.

For kort tid siden skapte Barcelona-stjernen Lionel Messi store overskrifter i spansk presse da han tilsynelatende stilte spørsmål rundt trener Quique Setién.

Blant annet var Messi tydelig på at hans lag måtte heve nivået sitt betraktelig dersom de skulle være med i kampen om Champions League dette året.

Barcelona spilte nemlig 1-1 i den første åttedelsfinalen borte mot Napoli, og det er flere som har vært klare på at laget ikke har sett spesielt gode ut under den karismatiske treneren.

Les også: Lionel Messis oppsiktvekkende forandring: Fra stille superstjerne til høylytt leder

- Vi er overbevist

I et lengre intervju med den qatarske TV-kanalen beINSPORTS var Setién uansett tydelig på at han forstod kritikken fra sin superstjerne:

- Jeg tror det han sa har skapt stor debatt. Vi vet begge hva vi vil si, begge er helt overbevist om at vi vil vinne Champions League og at vi kan gjøre det. Det hersker ingen debatt om at laget har nok til å vinne, sa Setién.

- Champions League betyr mye. Det kan være jeg tenker mer om å vinne LaLiga, fordi det er flere kamper og flere lag. Men det er sant at det er mye prestisje i Champions League. Det er en turnering som kanskje er vanskeligere å vinne, fordi du må være god hele tiden. Dårlig flaks, eller en dårlig dag sender deg ut av den turneringen.

Man må nemlig tilbake til 2015 for å finne sist gang Barcelona vant Champions League. Den gangen var det Juventus som ble slått i finalen.

Treneren den gang het Luis Enrique, og etter ham maktet aldri Ernesto Valverde å ta laget til den siste kampen av Europas gjeveste klubbturnering, til tross for total dominasjon av LaLiga.

EN DRØM: Quique Setién svarer på kritikken fra Lionel Messi. Foto: Bildbyrån

For Setién sin del, så var kampen mot Napoli hans aller første som trener i Champions League. Han har tidligere trent klubber som Las Palmas og Real Betis.

I intervjuet var Setién tydelig på at laget fortsatt hadde ting å forbedre denne sesongen, men at selv om Messi har vært kritisk, så anser han det som et privilegium å få trene Barcelonas nummer ti.

- Jeg har allerede fullført en drøm, som var å trene den beste i verden. Det er Lionel Messi. Og så får vi se hvem som potensielt kom inn, sa Setién.

Det er nemlig en pågående debatt rundt hvilke spillere Barcelona kommer til å hente inn denne sommeren.

Les også: Real Madrid og Barcelona «umulige» oppgave: Hvorfor klarer de ikke erstatte Cristiano Ronaldo og Lionel Messi?

Trio inn?

Blant dem som nevnes mest er den brasilianske superstjernen Neymar, som forlot Barcelona til fordel for PSG. Han var også med på laget som sist vant Champions League i 2015.

Skal man tro Setién så vil han overhode ikke være i mot ideen om en gjenforening med Neymar på Camp Nou.

- Selvfølgelig skulle jeg likt å trene Neymar, det skulle bare mangle! Her snakker vi om en spiller på et stort nivå, men det gjenstår å se om han kommer hit, sier Setién.

DEN GANG DA: Neymar var del av Barcelona-laget som sist vant Champions League. Foto: Lluis Gene (AFP)

Også temaene rundt Miralem Pjanic og Lautaro Martínez, som begge kobles til Barcelona kom opp. Hva angikk førstnevnte var den spanske treneren også klar i sitt svar:

- Jeg har alltid sagt at jeg liker store spillere, og han er et stort talent. Det er gjerne sånn at vi er koblet til veldig mange spillere i pressen.

Intervjueren henviste også til et intervju han selv har gjort med uruguayanske Luis Suárez, der han selv pekte ut Inter-stjernen Lautaro Martínez som sin mulige erstatter.

Setién var ikke ukjent med tankeprosjektet rundt å ha den argentinske angrepsstjernen i sitt lag:

- Vi vet alle sammen at det finne fire-fem spillere i verden som er fantastisk, og som kan spille i den rollen for Barcelona. Luis Suárez nevnte den spilleren, og åpenbart hadde han vært god for oss, sier Setién.