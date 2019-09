Racerkjører i kunstig koma etter ulykke i Belgia

Formel 2-føreren Rafael Correa er lagt i kunstig koma etter den tragiske ulykken på Spa-banen i Belgia lørdag forrige uke.

Det opplyser Correas foreldre, Juan Carlos og Maria Correa, i en uttalelse. Der opplyses det også at 20-åringen har fått konstatert lungesvikt etter ulykken.

Ulykken på den belgiske banen kostet også 22 år gamle franskmannen Anthoine Hubert livet.

Etter ulykken opplyste Det internasjonale bilsportforbundet (FIA) at Correa ble behandlet på et sykehus i Liege og at tilstanden var stabil. 20-åringen fikk brudd i begge beina og pådro seg en stygg skade i ryggen. Søndag ble han operert i Liege før han tirsdag ble overført til et sykehus i London, hvor han ble lagt i kunstig koma.

– Da han ankom London fikk han diagnosen akutt lungesvikt. Det er en skade som ofte følger i høyhastighetsulykke.

– Vi er sikre på at vår sønn vil overraske oss, det gjør han alltid med sin fantastiske fightervilje og styrke. Vi er sikre på at han kommer til tilbake, skriver foreldrene i uttalelsen.

Correas tilstand beskrives som «kritisk, men stabil».

Hendelsen skjede like etter start i forbindelse med Belgias Grand Prix. Hubert, Juan Manuel Correa og Giuliano Alesi var involvert i ulykken. Ifølge BBC skal hastigheten ha vært 270 kilometer i timen.

