Raden med rekordrunder sprakk for Viktor Hovland

Den utrolige statistikken ble brutt etter ujevn runde.

Viktor Hovlands fantastiske rekke med runder på under 70 slag på PGA-touren sprakk grundig tidlig lørdag morgen, norsk tid.

22-åringen endte på 74 slag på en veldig ujevn tredjerunde under PGA-turneringen på den sørkoreanske øya Jeju.

Hovland begynte lovende, og halvveis på runden hadde tre birdier rettet opp for to bogeyer på hull fire og seks. Men etter ytterligere to bogeyer og en birdie, samt en avsluttende dobbelbogey på 18. og siste hull fullførte nordmannen runden på to over par med 74 slag.

Dermed sprakk rekordrekka med hele 19 PGA-runder under 70 slag for golfkometen fra Oslo. Han falt også betydelig nedover på resultalista, fra å ligge som nummer 11 til en delt 33.-plass.

- Han pleier jo stort sett alltid å smile, men ikke like bredt i dag, kommenterte Per Haugsrud i Eurosports sending fra turneringen.

Hovlands snitt for antall slag i løpet av den 19 runder lange rekordsperioden endte på 66.84 slag per runde. På de samme 19 rundene gikk den norske golfprofilen hele 74 slag under par. 99 ganger i samme periode fullførte 22-åringen hull med birdier eller bedre.

- Det der er så ekstreme tall at det er ikke rart at det ryker noen rekorder, bemerket tidligere proffspiller Henrik Bjørnstad.

Hovland mottok tidligere denne uka gratulasjoner fra alle verdens hjørner, etter å ha slått amerikanske Bob Estes rekord på 17 strake runder med under 70 slag i turneringer på PGA-touren.

The CJ Cup avsluttes søndag.