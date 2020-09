Rafael avslører oppsiktsvekkende van Gaal-beskjed: - Kunne ikke tro det

Rafael da Silva åpner blant annet opp om sin siste tid i United, som han forlot i 2015, og hevder det er en ukultur i klubben som Ferguson ville ha slått hardt ned på.

Basaksehir-backen Rafael da Silva har en lang fortid i Manchester United, fra 2008-2015, og spilte i klubben under både Sir Alex Ferguson, David Moyes og Louis Van Gaal.

Under ledelsen av sistnevnte fikk brasilianeren kun sju kamper fra start, og fra oktober og ut 2014-15-sesongen var han ikke å se i startoppstillingen i Premier League en eneste gang.

Les også: Mourinho: – Tottenham fortjener mer respekt

- «Du kan dra»

I et åpent intervju med The Athletic forteller den tidligere United-backen nettopp om behandlingen han fikk fra van Gaal i perioden nederlenderen var ny manager i klubben.

- Når de (klubben) sa at Van Gaal ble manager, ringte flere venner til meg. Jeg kunne ikke tro det fordi flere sa til meg at han ikke likte brasilianere (på grunn av spillestilen deres). Så de sa til meg at han kom til å ta meg ut av laget.

Les også: Ekspert mener Solskjær må ta et brutalt valg: - De er ikke gode nok

Rafael avslører så sitt eget brutale, personlige møte med nederlenderen.

- Den første dagen snakket han ikke til meg. Og den andre dagen sa han «du kan dra». Jeg snakket med ham og kunne ikke forstå det fordi jeg hadde ikke fått muligheten til å vise ferdighetene mine på trening, sier Rafael videre.

UNITED-PROFIL: Rafael da Silva vant blant annet tre ligagull i løpet av sine sju år på Old Trafford. Foto: Olly Greenwood (AFP)

- Han pratet drit

Det var ikke bare det brasilianeren synes var vanskelig med sin tidligere manager. I samme intervju forteller han nemlig om hvordan van Gaal sjelden ga han den roen han iblant ønsket, og spesielt under matpausene.

- Hver dag, etter frokosten, etter lunsjen, eller om vi hadde middag sammen, så skulle han prate til alle i 15 minutter om trening, om hva som hadde skjedd, om alt, om livet. Du veit når du ikke lenger hører på hva noen forteller deg, fordi de prater så mye? Han ville vise at han kunne prate, men det var hver dag! Hele tiden! Man måtte vente med å gå til alle hadde spist opp, som er helt greit. Men så startet vi å høre på ham i 15 minutter, med all respekt, om drit. Det er sannheten. Han pratet drit, sier Rafael.

I samme intervju får høyrebacken spørsmål om en annen tidligere United-mann, nemlig Alexis Sanchez. For omtrent en måned siden la chileneren ut en oppsiktsvekkende video på Instagram, der han blant annet fortalte at han ønsket å forlate «De røde djevlene» allerede etter sin første trening.

- Hva slags kultur er det?

På sosiale medier skal Rafael blant annet respondert med å skrive følgende:

- Kanskje han så et spøkelse og ble redd, og at det forklarer hvorfor han spilte så dårlig hver gang.

Til The Athletic forteller 30-åringen hva han faktisk tenkte om Sanchez' uttalelser.

- Hvis han sa de tingene, så er det en vits. Han kan virkelig ikke si det, så jeg reagerte bare. Alle veit at jeg elsker Manchester United, og jeg bare reagerte litt, forteller Rafael.

Les også: Van Gaal om møtet med Liverpool-direktøren: - Jeg var visst for arrogant

Han er likevel helt klar på at Sanchez' oppførsel ikke står i stil med hva klubben skal representere, og at Ferguson aldri ville ha godkjent en slik oppførsel, mens han sikter til en annen tidligere United-helt.

- Hva slags kultur er det? La oss snakke om en annen, som slik jeg ser det var en veldig god spiller. David Beckham. Da han begynte å bli en stjerne og glemte fotballen, gjorde Ferguson hva? Han sa at det var nok, og at han måtte gå, sier Rafael.