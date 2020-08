Rafael Nadal dropper US Open

Tennisstjernen Rafael Nadal har bestemt seg for ikke å delta i årets US Open, der han er tittelforsvarer. Årsaken er smittesituasjonen.

– Etter å ha tenkt mye har jeg besluttet ikke å spille i dette årets US Open. Situasjonen er svært komplisert over hele verden, og antallet covid-19-tilfeller øker. Det ser ut som vi fortsatt ikke har kontroll over det, tvitret han tirsdag kveld.

– All min respekt til USAs tennisforbund, arrangøren og ATP for at de prøver å få avviklet turneringen for spillerne og slik at tennistilhengere over hele verden kan følge det på TV, fortsatte han.

– Dette er en avgjørelse jeg ikke ønsket å fatte, men jeg er nødt til å følge mitt hjerte, og inntil videre foretrekker jeg å unngå å reise.

Nadal slutter seg til flere andre spillere som tidligere har trukket seg fra turneringen. Ashleigh Barty, som er kvinnenes verdensener, er en av dem.

Alexander Zverev, rangert som nummer sju blant mennene, har kritisert planene om å avvikle turneringen og sier at han skulle ønske den ble avlyst.

