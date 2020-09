Rafik Zekhnini er klar for sveitsisk klubb

22-åringen har lenge blitt koblet med Vålerenga, men nå er det klart at han skal fortsette karrieren et helt annet sted.

Rafik Zekhnini ha blitt koblet med Vålerenga i store deler av dette vinduet, men nylig ble det kjent at osloklubben droppet en overgang for kantspilleren.

Nå er den tidligere Odd-spilleren klar for sveitsisk fotball.

LES OGSÅ: Trøim-avgjørelsen ble utsatt. Nå har han gitt Vålerenga svar

FC Lausanne-Sport bekrefter fredag at nordmannen kommer på lån fra italienske Fiorentina og sveitserne har sikret seg en opsjon på kjøp av 22-åringen.

Klubben skriver videre at de har fulgt med på Zekhnini i flere måneder og at de mener spilleren passer perfekt den profilen Lausanne har vært på jakt etter.

Videre står det i pressemeldingen at Zekhnini er svært fornøyd med å ha signert for klubben og at han nå gleder seg til å jobbe med sine nye lagkompiser.

22-åringen startet karrieren i Odd, før han gikk til Fior

entina i 2017. Oppholdet i den italienske klubben har imidlertid aldri tatt helt av og han har værtr på flere lån.

LES OGSÅ: Tabelltips Premier League 2020/21: Liverpool FC

Zekhnini har vært innom både Rosenborg og Twente de siste sesongene, og i høst har han trent med Vålerenga og skal ha vært aktuell for en overgang dit.

Men nylig bestemte altså osloklubben seg for å ikke forfølge en avtale.