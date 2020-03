Rafik Zekhnini tatt ut i marokkansk bruttotropp. Nå kan han være tapt for det norske landslaget: - Har kun hørt fra Marokko

Er tatt ut i bruttotroppen til Marokko før kvalifiseringskampene mot Den Sentralafrikanske Republikk.

Rafik Zekhnini er tatt ut i bruttotroppen til det marokkanske landslaget i forkant av kvalifiseringskampen til Afrikamesterskapet. Det gjenstår fortsatt å se om han faktisk er med i den endelige troppen til trener Vahid Halilhodzic.

Zekhnini, som har representert Norge fra U15 til U21-nivå, kvalifiserer til det marokkanske landslaget gjennom sin far, og dette er ikke første gangen temaet om hvilket landslag han skal spille for er aktuelt for den tidligere Odd-profilen.

Så tidlig som i 2017 fortalte den tidligere Odd-stjernen til Nettavisen at han var usikker på hvilket av de to landslagene han kom til velge. Nå kan det fort være at han må ta et valg.

- Visste ikke om det

Når Nettavisen tar kontakt har ikke nyheten om uttaket nådd Twente-stjernen riktig ennå:

- Visste ikke om det før du sendte meg melding, skriver Zekhnini i en SMS til Nettavisen, men ønsker ikke å ta stilling til hvilket av de to landslagene han kommer til å ende opp med å spille for:

- Jeg har alltid sagt det samme, jeg har holdt det åpent for begge hele veien, skriver angriperen videre.

Det er uansett kun ett landslag som virker å være aktuelt ut fra hvem nordmannen har hatt kontakt med den siste tiden:

- Mulighetene er åpne. Jeg har kun hørt fra Marokko enn så lenge, ingenting fra Norge. Men dette er en bruttotropp, så tiden vil vise, skriver Zekhnini i en SMS, og ønsker ikke å utdype hvor lenge han har vært i kontakt med det marokkanske fotballforbundet.

På samme liste som Zekhnini finner man også typer som Hakim Ziyech fra Ajax, som nylig signerte for Chelsea, så vel som Younes Belhanda i Galatasaray og Youssef El-Arabi, som sendte Olympiakos videre i Europa League på bekostning av Arsenal.

Selv om Marokko har valgt å hente ham inn i en bruttotropp, så virker det lite sannsynlig per nå at Zekhnini er aktuelt for det norske landslaget, sier assistenttrener Per Joar Hansen:

- Spilleren må selv velge når han kan kan velge ut fra sine to nasjonaliteter. Det er mange som er i denne kategorien, og vi kan ikke gå rundt og tenke på dette. Vi må ta ut de spillerne vi mener er best, og ta ut de troppene vi tror på. Der har ikke han vært så langt, sier «Perry» til Nettavisen.

- Dette har vi snakket om hundre ganger tidligere, og dette kommer til å skje hundre ganger til. Vi har respekt for at spillerne har valg, men vi driver et landslag, vi driver ikke med veldedighet. Vi følger de spillerne som vi føler er gode nok til å spille for det norske landslaget, og der har han ikke vært foreløpig. Da står han fritt til å velge andre muligheter.

U21-konflikten

En som følger marokkansk landslagsfotball tett er Benjamin Hajji. Ved siden av å være speider for den portugisiske toppklubben Famalicão så driver han Twitter-kontoen Maghrib Foot, som oppdaterer brukere på det som skjer i marokkansk fotball.

Han tror det er en klar plan bak uttaket av Zekhnini på det marokkanske landslaget:

- Det er et håp om at han skal kunne bidra i årene som kommer. Dette er mer et signal til ham om at man ønsker å satse på ham, enn et uttak basert på nylig prestasjoner, sier Hajji til Nettavisen.

Han forteller at det er høyst usikkert om Zekhnini får en plass i den endelige troppen, og at dette heller er et forsøk på å binde ham til det marokkanske landslaget, slik at man ikke opplever det samme som man gjorde med PSV-talentet Mohammed Ihattaren, som til slutt valgte Nederland:

- Etter det jeg forstår, så har Zekhnini hatt sporadisk kontakt med det marokkanske fotballforbundet de siste tre årene, og disse samtalene skal ha intensivvisert siden feiden med Leif Gunnar Smerud oppstod.

Det pågår nemlig en feide mellom flere norske U21-stjerner, deriblant Zekhnini, og den nåværende norske U21-landslagssjefen. Det kan fort åpne døren for Marokko.

I oktober 2019 gikk Zekhnini, sammen med Dennis Johnsen og Tobias Heintz, hardt ut mot U21-landslagstrener Leif Gunnar Smerud og kunngjorde at de nekter å spille for Norge U21 så lenge Smerud har ansvaret for laget.

TV 2 rapporterte den gang at trioen mente Smerud var for defensiv i sin inngang til kampene, at treningskvaliteten var lav og spillerne ble brukt i andre posisjoner enn de var vant med fra klubbfotballen.

Det har ført til at de tre ikke har vært å regne med for Norge, men det har ikke stoppet Zekhnini fra å være involvert i majoriteten av Twentes kamper denne sesongen i den nederlandske Æresdivisjonen.

Problemene under Smerud skal uansett ikke ha vært en grunn for å holde Zekhnini utenfor landslagstroppen, forteller landslagsassistent Hansen:

- Det er en sak som er oppe og avgjort. Vi hadde vel fire på a-landslaget som har kommet fra Leif Gunnars kull, så dette handler om prestasjoner. Han (Zekhnini) har ikke prestert godt nok på U21-laget for å ha vært aktuell for a-landslaget, sier Hansen.

Den lynkjappe angriperen har registrert én scoring og én målgivende denne sesongen, og har spilt samtlige 90 minutter i én av de 20 kampene han har vært deltagende i denne sesongen for den nyopprykkede klubben.

Han ankom seriemesteren fra 2009/2010-sesongen før 2018/2019-sesongen, og er fortsatt på lån fra den italienske storklubben Fiorentina. De kjøpte ham fra Odd i 2017.

Han var også innom Rosenborg på lån i 2018-sesongen der han totalt fikk ni kamper og én scoring i alle cup- og seriekamper for trønderne.

