Ragne Wiklund med norsk rekord på 3000 meter

Ragne Wiklund leverte et superløp og noterte 3.58,95 på 3000 meter under verdenscupen i Heerenveen. Ingen norsk kvinne har vært under fire minutter tidligere.

Wiklund vant B-gruppen på distansen og var over fem sekunder raskere enn sin egen personlige rekord. Hun var også over fire sekunder foran nærmeste konkurrent. Maren Haugli Tufto hadde den forrige norske rekorden på 4.00,34 satt i 2006. Marit Fjellanger Bøhm gikk på 4.10,66 og endte på niendeplassen. På 5000-meteren gikk Hallgeir Engebråten inn til 6.09,21 og personlig rekord. Han var best i B-gruppen. Peder Kongshaug gjorde 6.19,18 og ble nummer seks, mens Sverre Lunde Pedersen noterte 6.19,57 på plassen bak. Allan Dahl Johansson fullførte ikke sitt løp. A-gruppen går senere søndag, men uten nordmenn. (©NTB) SKØYTER

Verdenscup

