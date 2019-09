Raheem Sterling strålet for England i ellevilt målshow mot Kosovo: - Han er «unplayable»

.. men Valon Berisha ga engelskmennene en real kalddusj etter 35 sekunder spilt.

ENGLAND - KOSOVO 5-3

Det ble en smått ellevill fotballkamp på St. Mary's da England tok i mot Kosovo i gruppe A i kvalifiseringen til neste sommers EM-sluttspill. For etter en fantastisk målfest var det England som til slutt kunne juble for 5-3-seier.

Fem av Englands scoringer kom i den første omgangen, og ved fire av disse scoringene hadde Raheem Sterling en finger med spillet

Han scoret det første målet, og utlignet til 1-1 for England, før han hadde målgivende på Harry Kanes scoring. Manchester City-stjernen passet like godt på å ha to målgivende til Jadon Sancho like før pause.

Det fikk TV 2-kommentator Kasper Wikestad til å hylle den suverene angrepsspilleren:

- Hva skal man si? Raheem Sterling er altså «unplayable», han er enormt god, sa Wikestad, mens Sterling dominerte i den første omgangen.

Det var uansett ikke et tafatt Kosovo de møtte, for med sine tre scoringer mot England ble de det første laget til å sette ballen i mål bak engelskmennene siden Kroatia gjorde det samme i november 2007.

Kosovos første kom etter 35 sekunder, og satte en skikkelig støkk i «Three Lions». Tidligere Viking-spiller Valon Berisha var mannen som hadde sjokkert hele St. Mary's med sin tidlige scoring.

I den andre omgangen repeterte han suksessen med en tidlig scoring, som gjorde at det ble ny entusiasme i Kosovo-laget. Det skulle uansett ikke holde inn, selv etter at stjernespissen Vedat Muriqi reduserte til 3-5.

26-åringen er oppvokst i Egersund, og spilte hele 20 kamper for det norske a-landslaget før han i 2016 bestemte seg for å bytte Norge for Kosovo, etter at sistnevnte hadde blitt registrert som en FIFA-nasjon.

Berisha spiller i dag for Lazio, og er også storebroren til Veton Berisha som spiller i Brann.

RØDT, HVITT OG BLÅTT: Valon Berisha har spilt mot England før. Da som norsk landslagsspiller. Foto: Erlend Aas (NTB scanpix)

For Kosovos del er dette deres andre tap i gruppe A av EM-kvalifiseringen. Det betyr at de ramler ned til tredjeplass etter at Tsjekkia tok en sterk seier borte mot Montenegro i den andre kampen i gruppa.

England cruiser mot et nytt EM-sluttspill. De står med fire seire av fire mulige og topper gruppen foran Tsjekkia. Skulle de kvalifisere seg til EM, så vil det være deres tredje strake EM-sluttspill.

35 sekunders Berisha-magi - så tok Sterling over

Det var duket for en engelsk kalddusj allerede før minuttet spilt da Kosovo suste i press på den engelske forsvarsspillerne fra avspark på St. Mary's i Southampton.

Michael Keane ble presset til å spille en en tøff pasning og spissen Vedat Muriqi plukket opp feilen. Fenerbahce-spilleren spilte inn Valon Berisha, og den tidligere Viking-spilleren bredsidet inn 1-0 for Kosovo.

England tok over i stor grad tidlig i den første omgangen, og etter åtte minutter skulle Keane få revansj for sin feil. Han ruvet høyest på et hjørnespark, og fikk stanget ballen i retning Raheem Sterling.

Manchester City-stjernen stod umarkert på drøye fem meter, og hadde få problemer med å stange ballen forbi City-lagkamerat Arijanet Muric i Kosovo-målet.

Engelskmennene hadde fått blod på tann, og ved flere anledninger kom Jadon Sancho go Sterling susende med ballen mot Kosovos forsvar. Heldigvis for de blåkledde var både Fida Aliti og Florent Hadergjonaj kjapt ute og fikk blokkert unna.

Etter 19 minutter kunne de lite gjøre da Sterling igjen kom susende, og fikk spilt ballen inn til Harry Kane. England-kapteinen hamret til med venstre, og fant plass mellom beina på Muric.

Dermed hadde England snudd oppgjøret etter sjokkåpningen fra Kosovo.

SJOKK: Valon Berisha scoret kampens første mål. Foto: Andrew Boyers (Reuters)

England fortsatte å styre mye av banespillet, til tross for at Kosovo overhode ikke la seg bakpå. Det var nedover langs høyresiden at Kosovo virket giftigst med høyreback Mergim Vojvoda som konstant ønsket å overlappe.

Sentralt i banen var det engelskmennene som styrte spille gjennom Delcan Rice og Jordan Henderson, og det var Gareth Soutgates menn som virket nærmest scoring utover i den første omgangen.

Det skulle til slutt gi resultater, da Sancho suste nedover langs høyre og fikk slått et knallhardt innlegg fra høyre. Ballen suste gjennom feltet, og falt til slutt en uheldig Vojvoda som sendte ballen i eget mål.

Engelskmennene var ikke ferdige, og Sterling fortsatte sin fantastisk førsteomgang da han igjen suste fra det som var av Kosovo-forsvarere like før de første 45 minuttene var spilt.

Han spilte igjennom Sancho, som alene med Muric kunne legge på til 4-1. Det var Borussia Dortmund-stjernens aller første scoring for det engelske landslaget.

Det var ikke over med det, for i det 45. minutt var Sterling i gang på ny da han suste forbi Kosovo sine forsvarere, og denne gangen spilte Sancho på blank kasse. Igjen kunne Dortmund-stjernen sette ballen i mål, og England ledet 5-1.

Etter et helt ellevilt Sterling-show i den første omgangen så kunne England smile for 5-1-ledelse over Kosovo etter den første omgangen.

Kosovo skaper spenning

Slik som i den første omgangen, så åpnet Kosovo på utsøkt vis. Og som i den første omgangen var det duoen Muriqi/Berisha som skulle vise seg å seg å være utslagsgivende for Kosovo.

For Muriqi fant Berisha med en herlig ball, og etter å ha vendt vekk Henderson kunne Lazio-spilleren, med 20 landskamper for Norge, redusere til 2-5 for Kosovo.

Muriqi fortsatte å plage de engelske forsvarerne, og etter 54 minutter spilt ble han felt av Harry Maguire inne i den engelske boksen. Dommer Felix Zwayer pekte på straffemerket, og Muriqi gjorde ingen feil. Dermed stod det 3-5.

Det skulle gi England litt pusterom i det 64. minutt da Zwayer på ny pekte på straffemerket da Amir Rrahmani stoppet Ross Barkley på ulovlig vis inne i Kosovo-boksen.

STJERNEDUO: Raheem Sterling og Jadon Sancho drev Kosovo til vanvidd. Foto: Adrian Dennis (AFP)

Kane er som oftest sikkerheten selv fra straffemerket, men mot Muric måtte England-kapteinen gi tapt. Kosovos burvokter gjettet riktig, og stoppet Kane fra å sette inn 6-3 for England.

Trent Alexander-Arnold fikk muligheten til å sette sitt andre mål for det engelske landslaget på frispark drøye 20 minutter før slutt, men Liverpool-backens forsøk suste utenfor Muric' mål.

Like etter var det Kane som fikk muligheten til å tre gjennom Sterling, og alene med Muric overlistet City-stjernen sin klubbkamerat. Dessverre for Sterling stod stolpen i veien.

Tempoet roet seg mer ned utover i omgangen, og hverken England eller Kosovo virket altfor interessert i å ta for store sjanser mens kampen gikk mot slutten på St. Mary's.

Bersant Celina hadde muligheten til å virkelig skape spenning de siste minuttene da han suste på kontring for Kosovo. Drammenserens skudd var godt, men lurte seg akkurat utenfor Jordan Pickfords lengste stolpe.

Dermed ble det ikke flere scoringer i Southampton. Etter et smått ellevilt målshow var det til slutt England som kunne juble over 5-3-seier over Kosovo.