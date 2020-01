Raiola langer ut mot United og sender stikk til Ferguson

Den eksentriske agenten har igjen uttalt seg om blant annet Paul Pogba og Manchester United.

Pogba har mistet store deler av sesongen som følge av skade, og nylig kom også nyheten om at franskmannen må under kniven for å få bukt med problemene i ankelen.

Midtbanestjernen er i tillegg koblet bort fra Manchester United, og nå går hans agent Mino Raiola ut mot Ole Gunnar Solskjærs klubb igjen.

Uttalelsene kommer like etter at italieneren slo tilbake mot United som følge av at Erling Braut Haaland endte opp i Dortmund.

- Jeg truet ingen i Manchester United med pistol for å kjøpe tilbake Pogba, sier han ifølge det nederlandske magasinet Voetball International, gjengitt av Daily Mail.

Paul Pogba returnerte til Manchester United i 2016 etter å ha forlatt klubben fire år tidligere.

Comebacket har imidlertid ikke vært noen stor suksess, men Raiola passer uansett på å sende et stikk i retning sir Alex Ferguson.

Raiola har tidligere uttalt at det var Pogba som sa nei til Ferguson, som tillot midtbanespilleren å forlate United gratis i 2012.

I 2016 ble Pogba hentet tilbake til Old Trafford for svimlende 89 millioner pund.

- Alex Ferguson har gått rett på Paul og meg, noe han har lov til, men hvor var han da hans etterfølger kjøpte Pogba tilbake? sier han.

ANKELSKADD: Paul Pogba må etter alle solemerker operere for å bli kvitt en ankelskade. Foto: Oli Scarff (AFP)

Bryr seg ikke om ryktet

Det kom som en overraskelse da Pogba ikke reiste med resten av United-laget for å møte Arsenal søndag.

Ole Gunnar Solskjær uttalte først at franskmannen sliter med et ankelproblem, men etter kampen kom rapportene om at 26-åringen må operere.

Pogba og Haaland er to av klientene Raiola har i porteføljen. Agenten har tidligere blitt kalt «Money Mino» og flere andre ting, men han bedyrer at han ikke bryr seg om hva andre tenker om ham.

- Ikke si for mye, for jeg liker faktisk det imaget. For å være ærlig, så er jeg lei meg for ryktet mitt. Hva min familie, spillerne og noen venner tenker om meg er det eneste jeg bryr meg om, sier han og legger til at han knapt kan bevege seg i fred i Italia.

- Når jeg er med spillerne mine i Italia, Spania eller England, får de store øyne. Folk ønsker å ta bilde med meg og takker meg for at spillerne skinner i deres klubber. Etter Matthijs (De Ligt)-overgangen, sang Juventus-fansen om meg. Det er greit. En annen gang diskuterer jeg med dem igjen. Da Donnarumma ikke ønsket å signere med Milan, var jeg ikke så elsket, var jeg? sier Raiola til Voetbal International, gjengitt av Sport Witness.

DUO: Zlatan Ibrahimovic er blant spillerne på Raiolas klientliste. Her er de to på rusletur i Manchester. Foto: Eamonn And James Clarke (Pa Photos)

Ute i flere uker

Solskjær er uansett ventet å måtte klare seg uten Pogba i ytterligere uker. Nordmannen uttalte etter kampen mot Arsenal at 26-åringen sannsynligvis må operere, noe som gjør at franskmannen kjemper for å kunne spille mer i januar.

- Vi får se hvor lenge han er ute. Tre-fire uker kanskje. Han er blitt rådet til å ta en operasjon av sine folk, han kommer mest sannsynlig til å gjøre det, sa Solskjær i intervjuet etter kampen.

2. juledag fikk Pogba 26 minutter på banen i Premier League-kampen mot Watford. Mot Newcastle ble han byttet inn etter pause, før han ikke var klar for å spille mot Burnley to dager senere.

Solskjær fikk søndag også spørsmål om overgangsvinduet som nå er åpent.

- En eller to forsterkninger ville vært fint. Det kommer an på hva som er tilgjengelig for oss.