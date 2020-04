Raja: - Ingen endring rundt idrett med fysisk kontakt

Kontaktsportene må smøre seg med en ny ukes tålmodighet.

Det opplyste kulturminister Abid Raja på en pressekonferanse torsdag.

Det var knyttet spenning til torsdagens pressekonferanse om koronasituasjonen.

Raja har tidligere signalisert at det torsdag ville komme en avklaring om veien videre for blant annet norsk toppfotball.

At seriestarten vil måtte gå for tomme tribuner er allerede innforstått, men Raja skulle etter planen komme med en oppklaring rundt arrangementer med færre enn 500 personer - deriblant idrettsarrangementer.

Dermed reiste spørsmålet seg rundt det som er blitt omtalt som en skjebnedag for norsk fotball:

* Vil det komme et grønt lys og en dato for Eliteserie-spill, tilpasset smittevernhensynet med færre enn 500 personer tilknyttet hver enkelt kamp?

* Eller vil forbudet mot arrangementer forlenges?

Raja stilte på torsdagens pressekonferanse sammen med helseminister Bent Høie (H), samt helsedirektør Bjørn Guldvog og Line Vold i Folkehelseinstituttet.

Der opplyste Raja at det foreløpig ikke er noen endringer når det gjelder idrettskonkurranser hvor fysisk kontakt er nødvendig, som for eksempel fotball.

Han forteller at en videre avklaring vil komme 7. mai.

– Det vil bli ingen endringer for idrettskonkurranser med idretter der fysisk kontakt er nødvendig. Der idretter kan holde en meters avstand, så er de velkommen til å starte opp. Men idretter der utøverne er fysisk nærmere enn en meters avstand, så vil disse avklaringene komme 7. mai. Uten at vi har fått noen føringer for hvordan det vil gå, sa Raja.

NFFs konkurransedirektør Nils Fisketjønn har til VG tidligere uttalt at tyske fotballedere har anslått at man trenger rundt 280 mennesker totalt på en Bundesliga-kamp, og «noe mindre» for 2. Bundesliga.

– Vi er på samme nivå: Rundt 200 mennesker, sa Fisketjønn til avisen.

Blant de øvrige temaene som har vært diskutert er behovet for å ha ballhentere rundt banen.

Norges Fotballforbund har tidligere signalisert at de ville gi regjeringen «bedre tid» og har bedt om at det åpnes for treninger i norsk toppfotball fra 10. mai.

Mandag denne uken ba Norges idrettsforbund (NIF) om å få komme i gang med treninger i toppfotballen 4. mai, med sikte på sesongstart for toppfotballen 15. juni. Nå har NFF justert det første tidspunktet til 10. mai.

– Dette var for å gi myndighetene litt mer tid til å behandle NIFs henvendelse, har Lise Klaveness, som er NFFs direktør for toppfotball og landslag, uttalt til NTB tidligere denne uken.

Klaveness fortalte at NFF vurderer at klubbene trenger fire uker med trening før kamper kan spilles.

– Det er starten av mai som er poenget, sa hun.

Ønsket om sesongstart 15. juni har stått fast, og da er forutsetningen at kampene går uten publikum på tribunen eller med mindre enn 500 mennesker totalt til stede.