Raja ber toppidretten om en ekstra innsats

Regjeringen ber om at seriespill på øverste nivå i åtte idretter stanses i to uker. Det omfatter 2.800 utøvere.

– Toppidretten har helt siden mai/juni i fjor hatt fritak fra avstandsreglene, og vi har imøtekommet toppidretten på ekstraordinært vis. Nå ber vi om en to ukers pause, i første omgang, slik at vi kan få litt mindre mobilitet i samfunnet, sier kulturminister Abid Raja (V) til NTB.

Det er seriespill på øverste nivå i bandy, innebandy, håndball, ishockey, curling, basketball, volleyball og futsal som regjeringen ønsker skal ta en to ukers pause. Verken Raja eller helseminister Bent Høie (H) utelukker at anbefalingen kan bli forlenget.

Raja viser – som statsminister Erna Solberg – til situasjonen i ishockey, der smittesituasjonen allerede har satt spill i eliteserien på vent.

– Jeg har stor forståelse for at dette rammer idretten. Men vi må gjøre fortløpende vurderinger av hvor vi kan lette på tiltak og hvor vi må stramme til. Jeg tror at voksne utøvere kan takle dette, sier Raja, som gleder seg over at barn og unge igjen kan trene som normalt.

