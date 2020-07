Raja etter møte med NFF: Ber helsemyndighetene vurdere fotballens breddeprotokoll

Kulturminister Abid Raja har fått oversendt Norges Fotballforbunds protokoll for gjenåpningen av breddefotballen og ber nå helsemyndighetene vurdere tiltakene.

– Jeg skrev i brev til idretten at de måtte lage en protokoll for gjenåpningen. Den har jeg nå fått og bringer den over til helsemyndighetene. De gjør en vurdering av den protokollen og hva som er helsemessig mulig å få til, sier Raja til NTB.

Kulturminister møtte idrettspresident Berit Kjøll og fotballpresident Terje Svendsen til samtaler om oppstarten av breddeidretten fredag.

– Jeg opplever god dialog med Kjøll og Svendsen. det har vi hatt hele tiden og bygger videre på det i dag.

Raja opplyser at det ikke vil bli noe nytt møte mellom dem og helseminister Bent Høie (H) før 10. august. Han understreker at det er helsemyndighetene som vurdere mulighetene for åpning av breddeidretten.

– Jeg kommer ikke til å legge noe politisk press på helsemyndighetene i denne saken, men vi kan be de om å gjøre en ny vurdering. Det gjør vi nå, sier Raja.

