Raja går i strupen på fotball-lederne

Kulturminister Abid Raja (V) slår tilbake mot toppene i norsk fotball, beskylder dem for «hersketeknikker» og reagerer på store pengekrav.

Raja er ikke nådig i sine karakteristikker i et intervju i VG.

– Jeg elsker idrett og jeg brenner for idretten. Og hersketeknikker som at jeg er ny og fersk, eller at jeg ikke forstår idrett, det sier mer om de som sier dette enn om meg, sier Raja om kritikken som har haglet, og måten han blir omtalt på.

I tirsdagens «Debatten» på NRK sa Odds daglige leder Einar Håndlykken at «vi har forståelse for at Raja er ny».

Dette liker ikke Raja.

– Jeg vet egentlig ikke hva de prøver å kritisere meg for, sier Raja og ramser opp at han har deltatt i organiserte idretter som basketball, squash, volleyball og skolesjakk.

I tillegg har han løpt tre maraton, gått Birken og syklet Norge på langs – for å nevne noe av det han selv nevner, skriver VG.

Raja sier at han elsker sport, men han elsker ikke like mye hvordan han blir framstilt blant enkelte av idrettens ledere.

Nevnte Håndlykken skriver i en sms til VG at han beklager om Raja oppfatter det slik at han bedriver med hersketeknikk.

– Det var overhodet ikke min mening å bedrive hersketeknikker, men jeg skjønner at det kunne oppfattes slik. Min intensjon var å vise forståelse for at klubbidretten er kompleks og at det er mye å sette seg inn i. Jeg prøvde faktisk å strekke ut en hånd og vise litt forståelse for at Raja har en vanskelig jobb, men det lyktes jeg åpenbart ikke med. Så jeg beklager at jeg ordla meg klønete, heter det i sms-en.

Norges Fotballforbund har bedt om 600 millioner i krisestøtte. De ønsker også en snarlig oppstart av Eliteserien. Så langt har de ikke fått gehør fra kulturministeren på disse to punktene.

