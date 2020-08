Raja har liten tro på karantenefritak for landslagsstjernene

Kulturminister Abid Raja (V) går langt i å antyde at de norske landslagsspillerne i fotball ikke kan regne med å slippe karantene ved innreise til Norge.

Statsråden kommer med uttalelsene i et intervju med VG torsdag.

Norges Fotballforbund har bedt Kulturdepartementet avklare hvilke karanteneregler som gjelder for fotballspillere som kommer til Norge fra rødfargede land. Det gjelder både norske landslagsspillere som kommer hjem til samling, og spillere tilhørende utenlandske lag som skal møte norske klubber i europacupene.

Utfallet av departementets vurdering og påfølgende konklusjon vil kunne få betydning for gjennomføringen av blant annet høstens planlagte landskamper.

– Per i dag ligger det ikke an til noe unntak for landslagsspillerne. Det er ikke noe som er i kjømda. Landslaget gjør det de kan for å få dem hjem i tide, sier Raja til VG.

Schengen-problem

I covid-19-forskriften åpnes det for unntak fra hovedregelen om ti dagers karantene for profesjonelle idrettsutøvere som kommer til Norge fra røde Schengen/EØS-land for å jobbe, men ikke karantenefritak.

Dersom lignende unntak skal gjøres for spillere som kommer fra røde land utenfor Schengen-området, må det en forskriftsendring til. For NFF er det viktig å få avklart hvilke karanteneregler som gjelder for spillerne som skal hentes hjem på samling utover høsten.

Om eventuelle landslagsaktuelle spillere som spiller i land utenfor Schengen, sier Raja:

– Jeg håper at de klarer å komme seg til Norge ti dager før.

Det kan bli svært vanskelig, all den tid spillere som Omar Elabdellaoui og Alexander Sørloth, som begge spiller i tyrkiske klubber, også er i oppkjøring mot en ny sesong med sine klubber.

Uefa-protokoll

Senest onsdag mer enn antydet NFFs konkurransedirektør Nils Fisketjønn overfor NRK at Uefas strenge smittevernprotokoll må kunne telle i vurderingen av behovet for karantene for spillere som kommer til Norge for å spille kamp.

Konfrontert med den muligheten, svarte kulturminister Raja følgende til NTB onsdag:

– Jeg har både lest Uefas protokoll og innspillet fra NIF (Norges idrettsforbund) og NFF. Jeg forstår hva idretten ønsker. Vi har hatt god dialog om dette.

Av covid-19-forskriften fremgår det at profesjonelle idrettsutøvere som kommer til Norge fra røde Schengen/EØS-land for å jobbe, kan unntas de vanlige karantenereglene om ti dager, mot å avlegge to negative tester med minimum fem dagers mellomrom etter ankomst. Det kan utføres arbeid mellom testene, men på fritiden skal de være i karantene.

Norge møter Østerrike på Ullevaal 4. september. I oktober skal Serbia på besøk i det som blir avgjørende kamp for å sikre seg plass i neste års EM-sluttspill.

