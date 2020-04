Raja ikke klar til å blåse i gang fotballen

Det er ikke regjeringen som avgjør når elitefotballen kan rulle igjen, fastslår kulturminister Abid Raja (V), som tirsdag måtte tåle kritikk etter opptredenen i Debatten.

I Stortingets muntlige spørretime onsdag tok Arbeiderpartiets Anette Trettebergstuen opp når elitefotballen kan sparkes i gang igjen.

Hun viste til at Norges Fotballforbund (NFF) har laget et forslag til et regime for hvordan kamper kan spilles innenfor dagens smittevernregler.

– Vil statsråden nå blåse i fløyta og la fotballen starte opp igjen? spurte hun.

– Statsråden kommer ikke til å blåse i noen fløyte umiddelbart, kom det kontant fra Raja, som også måtte svare på spørsmål om en tiltakspakke for fotballen under NRK-programmet Debatten tirsdag.

Kulturministeren var på besøk hos Fredrik Solvang sammen med blant andre fotballpresident Terje Svendsen og Odds daglige leder Einar Håndlykken.

Svendsen har til Nettavisen tidligere gitt uttrykk for at koronapausen gjør at han er svært bekymret med tanke på klubbenes økonomi og manglende inntekter i disse tider.

Fotballpresidenten understreket at flere Eliteserie-klubber kan gå konkurs om ikke fotballen nå får en økonomisk krisepakke.

Svendsen ba regjeringen om å bevilge til sammen 600 millioner til fotballen som et krisetiltak, fordelt likt mellom toppfotballen og breddefotballen.

Raja på sin side påpekte at blant annet Odd allerede har lagt inn en søknad på en kvart million kroner, mens Håndlykken understreker at klubben fra Skien likevel går mot 15 millioner i tapte inntekter, og at det nå kan gå mot alvorlige konsekvenser i Fotball-Norge.

ODD: Odds daglige leder Einar Håndlykken deltok også i Debatten tirsdag. Foto: Trond Reidar Teigen (NTB scanpix)

Under seansen ble også frafall av klubbenes sponsorinnteker et tema.

Det fikk Raja til å gi klar beskjed.

- Jeg tror fotballen bør tenke seg om hvorvidt det er skjønnsomt å be staten dekke bortfall av sponsorinntekter når vi vet at veldig mange bedrifter over hele Norge måtte stenge ned, sa han og fortsatte.

- Vi har dekket uunngåelige kostnader som leiekostnander, forsikringer og helt nødvendig kostnader.

Etter programmet fortsatte debatten på Twitter mellom blant andre Raja og Håndlykken.

Der fikk blant andre Raja kritikk av flere idrettsprofiler for manglende kunnskap om hvordan klubber fungerer rundt om i landet.

Raja understreket gang på gang under onsdagens spørretime at regjeringen baserer sine beslutninger om åpning av samfunnet, også idretten, på de faglige rådene fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI).

– Det er ikke slik at statsråden kan komme ut av garderoben og blåse i fløyta, og så er vi i gang, sier han.

– Jeg har vært i dialog med idretten. Det har også departementet mitt og regjeringen vært.

Han viste til at åpningen av samfunnet må skje gradvis og kontrollert. Regjeringen har varslet at åpning av skolene og sikring av viktige yrker står øverst på prioriteringslisten når det gjelder å rulle tilbake restriktive tiltak.

– Fotballen skal komme i gang igjen, men det vil den gjøre først når helsemyndighetene gir tommel opp for det.