Raja om EM-avgjørelse: – Håndballforbundet viser ansvarlighet

Kulturminister Abid Raja sier det var riktig å avlyse den delen av håndball-EM som skulle gått på norsk jord.

Mandag besluttet Norges Håndballforbund at det ikke blir noe EM-arrangement i Trondheim.

Avgjørelsen kommer etter lengre tids samtaler med myndighetene om et unntak fra norske smittevernbestemmelser.

– Håndballforbundet viser ansvarlighet med denne beslutningen. I lys av smittesituasjonen her til lands er det riktig at de avlyser sin del av arrangementet, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) til NTB.

– I likhet med andre håndballinteresserte nordmenn, skulle jeg gjerne sett at EM lot seg gjennomføre som planlagt, men smittesituasjonen i Norge tillater dessverre ikke at et arrangement av en slik størrelsesorden avvikles her, tilføyer han.

