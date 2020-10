Raja om rasismesaken: – Man blir kvalm inni seg

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) ber fotballsupportere om å skylle rasistisk ordbruk ned i do.

Raja reagerer sterkt på at man søndag fikk enda et tilfelle av rasisme mot en fotballspiller i Eliteserien. To uker etter at Kristiansunds Amahl Pellegrino ble utsatt for rasisme fra tribunen i Ålesund, opplevde Vålerenga-spiller Ousmane Camara det samme fra en vakt i Sandefjord.

– Man blir kvalm inni seg. Fotballforbundet har startet kampanjen «#Stopp», der fotballspillerne står sammen for å vise at de skal stoppe rasismen, og så skjer dette samtidig som de kjører denne kampanjen, at en person står og roper apekatt til en spiller, sier Raja til NTB.

Stadionvakten som søndag kom med rasistiske tilrop til Camara, har innrømmet episoden. Han er utestengt fra Sandefjords arena på livstid.

For to uker siden ble Pellegrino hetset av Aalesund-supportere, og det var i kjølvannet av den episoden at #Stopp-kampanjen ble lansert.

– Min oppfordring som likestillingsminister er «slutt med dette tullet». Rasisme er skadelig for alle, både for den som blir utsatt for det og for de norske barna som må høre og lære den typen ordbruk. Når voksne bruker den typen sjargong, så lærer man barna at det er greit. Disse rasistene er med på å skape neste generasjon rasister, fortsetter likestillingsministeren.

Han kommer samtidig med en klar beskjed til supporterne:

– Nå må supporterne gå litt i seg selv. Den typen ordbruk må de legge igjen på kjøkkenbenken hjemme. Eller ikke der engang – de må egentlig skylle den ned i do.

(©NTB)