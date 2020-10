Raja varsler ny breddevurdering siste uken i oktober – 73.000 utøvere kan komme i gang i «fase 2»

Mens 23.600 breddeutøvere onsdag fikk klarsignal for å gjenoppta normal trening fra 12. oktober, er det mange som må vente. Men ikke nødvendigvis veldig lenge.

Etter godkjenning fra de sentrale helsemyndighetene, kunne kulturminister Abid Raja (V) omsider gi grønt lys for oppstart av «fase 1» i Norges Idrettsforbunds opptrappingsplan for kontakttrening i breddeidretten.

Det åpnes opp for kontakttrening for ytterligere 23.600 utøvere fra 12. oktober. Og skulle ting gå etter planen, kan det bli åpnet for betydelig flere i november.

– Når dette åpnes opp 12. oktober, vil man etter to ukers tid se på hvordan dette har virket, sier Raja til NTB og ramser opp:

– Har man klart å følge smittevernreglene? Har det kommet mange lokale smitteutbrudd? Er det nå tilrådelig at vi kan se på fase 2 for breddeidretten? Er det tilrådelig at man kan se på to kohorter innendørs?

– Dette er noe vi må vurdere når vi kommer nærmere november, basert på anbefalingene fra FHI (Folkehelseinstituttet) og Helsedirektoratet, fastslår kulturministeren.

42.000 fotballspillere

Dermed antyder han en ny vurdering i uken som starter mandag 26. oktober. Dersom de nye lettelsene har fungert, er det sannsynlig at man kan sette en startdato for «fase 2» i den nevnte planen.

Fase 2 består av i alt 73.116 idrettsutøvere fordelt på 27 idretter, de fleste av dem fotballspillere fra 4. divisjon og nedover på herresiden.

Breddefotballsesongen 2020 er allerede avlyst, men oppstart av trening med kontakt vil bety mye for dem som ikke har kunnet gjøre de siden koronautbruddet i mars. I alt er det snakk om 42.000 voksne utøvere i fotball og futsal som kan trene normalt i henhold til idrettsforbundets oversikt for fase 2.

– Dette har vært en ganske krevende fase for dem som er glade i å drive med aktiviteter på fritiden. Og flere av dem er potensielle toppidrettsutøvere, for eksempel en 21 år gammel fotballspiller i 3. divisjon. Så jeg er veldig glad for at 23.000 snart kan komme i gang med trening, sa Raja til NTB onsdag.

Oppfordring

Raja nevner en annen mulig lettelse som kan komme når neste oppdatering av idrettsaktivitet- og arrangementer sannsynligvis skal skje i slutten av neste måned.

I dag gjelder et nasjonalt tilskuertak på 200 personer for alle innendørsarrangementer. Dette kan bli økt, for eksempel til 400.

Han presiserer at alt skal skje i tråd med anbefalingene fra helsemyndighetene. Og at smittesituasjonen selvfølgelig avgjør. Derfor har kommunene en svært viktig rolle i perioden som kommer.

– Blir det mye smitte i samfunnet, betyr det at kommunene må stenge ned alt fra breddeidrett til kultur. Hvis alle nå gjør det de skal gjøre, holde én meters avstand, vaske hendene, ikke drar på arrangementer eller dukker opp på idrettsbanen hvis de er syke, så vil du ikke få nye smitteutbrudd, sier Raja.

