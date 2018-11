Rakhimov ble AIBA-president, boksingens OL-framtid i fare

Omstridte Gafur Rakhimov ble i helgen valgt til ny president i Det internasjonale amatørbokseforbundet (AIBA). Dermed er boksingens OL-framtid uviss.

Rakhimov fikk 86 av de 134 avgitte stemmene under AIBA-generalforsamlingen i Moskva lørdag og beseiret sin eneste motkandidat, den tidligere bokseren Serik Konakbayev fra Kasakhstan.

Den usbekiske forretningsmannen har ledet AIBA på midlertidig basis siden CK Wu fra Taiwan måtte trekke seg etter en maktkamp og beskyldninger om manglende økonomisk kontroll. Rakhimov er omstridt etter at amerikanske myndigheter knyttet ham til organisert kriminalitet.

Han har iherdig benektet dette.

– Jeg har aldri vært involvert med internasjonale kriminelle organisasjoner eller hva det er de sier om meg, uttalte han nylig til nyhetsbyrået AFP.

Han hevder det er en «feil» at han er på amerikanske myndigheters liste og håper det snart vil bli rettet opp.

Ute i kulden

Likevel frøs Den internasjonale olympiske komité (IOC) i oktober sitt forhold til AIBA og nektet å akkreditere Rakhimov til ungdoms-OL i Buenos Aires. IOC-president Thomas Bach har sagt at han er «ekstremt bekymret» for ledersituasjonen i AIBA.

Boksingen hadde allerede tidligere en usikker OL-framtid, og situasjonen er etter helgens valg enda farligere for sporten. IOC har hatt AIBA på kort line siden en dommerskandale i Rio-lekene for to år siden.

– Selvsagt vil boksing være på OL-programmet i Tokyo 2020, Paris 2024 og Los Angeles 2028, sa Rakhimov til delegatene under kongressen i Moskva. Men det er ikke opp til ham alene.

Problemer

Inntil forrige uke var han eneste kandidat til valget. Konakbayev, som vant OL-sølv for Sovjetunionen i Moskva-OL i 1980, fikk nemlig sitt kandidatur avvist av formelle årsaker. Han anket til Idrettens voldgiftsrett og fikk i forrige uke medhold. Dermed ble det avstemning.

Den måtte utsettes på grunn av et problem med stemmegivingssystemet, men til slutt kunne delegatene gi Rakhimov sin tilslutning.

Den nye presidenten skrøt av at han allerede har ryddet opp i økonomien.

– Som mange av dere vet var økonomien i fryktelig forfatning da jeg tok over, med gjeld på nesten 40 millioner dollar. Jeg er glad for å melde at vi har greid å restrukturere lånene, sa han før avstemningen.

Neste oppgave, som trolig blir vanskeligere, er å overbevise IOC om at boksing fortsatt fortjener OL-status.

(©NTB)

