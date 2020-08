Rakitić feiret Sevillas Europa League-seier med å bade på TV: Barça-ledelsen reagerer

Ivan Rakitić valgte å feire gamleklubben Sevilla sin Europa League-triumf med å bade på direktesendt TV, til Barcelona-fansen store forargelse.

Fredag vant Sevilla Europa League etter å ha slått Inter 3-2 i finalen i en dramatisk kamp. Finaleseieren var lagets sjette Europa League-tittel på like mange forsøk.

I 2014 var Ivan Rakitić en del av Sevilla-laget som da vant deres tredje Europa League-tittel. Kroaten var klubbens store stjerne den sesongen, med 15 mål og 17 målgivende pasninger.

Badet på direktesendt TV

Dette gjorde at Barcelona fikk øynene opp for midtbanespilleren, og den katalanske klubben hentet kroaten sommeren 2014. Fem sesonger senere er Rakitić fortsatt Barcelona-spiller.

Men det kan virke som at Rakitić fortsatt har følelser for gamleklubben sin. Da Sevilla vant finalen på fredag var 32-åringen å se på direktesendt spansk TV.

Han la ikke noe lokk på at han var glad for at Sevilla gikk seirende ut av turneringen, og feiret seieren med å ta seg et bad med klærne på - på direktesendt TV.

Sjekk Rakitić sitt stunt i video-klippet under.

Ledelsen reagerer

Dette har fått både Barcelona-ledelsen og fansen til å reagere. Den Barcelona-baserte avisen Mundo Deportivo rapporterer at ledelsen i Barça ikke setter pris på Rakitić sin oppførsel og beskriver det som «uprofesjonelt».

Samtidig raser Barça-fansen i sosiale medier, ifølge den spanske avisen, og anser Rakitić sin handling som fullstendig uakseptabel.

Framtiden til Rakitić i Barcelona er ifølge Marca allerede usikker, og Rakitić sin oppførsel på direktesendt TV har nok ikke styrket hans aksjer med tanke på å bli i storklubben.

Kroaten sin kontrakt med Barcelona går ut etter neste sesong. Tidligere har Rakitić blitt koblet til sin gamleklubb Sevilla, men også PSG. 32-åringen har spilt 310 kamper for Barcelona og scoret 36 mål.