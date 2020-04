Ralf Fährmann kan være ferdig i Brann før han har spilt en eneste kamp: - Må se an situasjonen

Den nye utsettelsen av seriestarten i Norge kan ha stor påvirkning på Branns førstekeeper.

Det var flere som lot seg overraske og begeistre da Brann dro Schalke 04-legenden Ralf Fährmann (31) opp av hatten i starten av mars, og siden bekreftet at keeperen skulle spille for Brann den første delen av denne sesongen.

Tyskeren fikk det nemlig ikke til å stemme i Norwich, og med det norske vinduet fortsatte oppe, ble Premier League-klubben og Schalke enige om å avslutte avtalen, slik at han kunne ta turen til Bergen.

Siden har Fährmann kun fått voktet buret én gang for Brann. Det kom i en treningskamp mot det finske storlaget HJK Helsinki. Det kan fort bli tyskerens eneste kamp for Brann.

Usikkerhet

Tirsdag kom nemlig meldingen fra norske myndigheter om at store kultur- og idrettsarrangementer vil forbys til 15. juni. Det betyr at seriestarten i norsk fotball dyttes enda lengre tilbake.

Samme dag kom Norges Fotballforbund (NFF) med sin pressemelding om at de nå må revurdere oppstarten av Eliteserien og Toppserien. Tidligere har det nemlig vært håpet at man kunne få i gang norsk fotball i slutten av mai.

For Brann kan dette bety at de kommer til å få lite utbytte av Fährmann. Han har nemlig signert en lånekontrakt frem til 30. juni.

- Bekreftelsen fra myndighetene kom kl 16 i dag (tirsdag), og vi må først få et bilde på hva dette vil innebære for Eliteserien, og for oss som klubb, skriver sportslig leder i Brann, Rune Soltvedt, i en SMS til Nettavisen.

ORDKNAPP: Rune Soltvedt ville si lite om situasjonen rundt keeper Ralf Fährmann. Foto: Marit Hommedal (NTB scanpix)

- I utgangspunktet går kontrakten hans ut 30. juni, men vi må, som sagt, se an situasjonen både i Norge og Tyskland.

- Anser dere det som et potensielt scenario at Fährmann forsvinner før han i det hele tatt har spilt en kamp for Brann i Eliteserien?

- Ingen kommentar, skriver Soltvedt.

Ralf Fährmanns agent, Stig Lillejord, har ikke besvart Nettavisens henvendelser tirsdag kveld.

Viasport-ekspert Eivind Bisgaard Sundet uttalte til Bergens Tidende at Fährmann kunne blitt «en av de beste keeperne som noen gang vil spille i norsk fotball» da signeringen var i boks.

Vil beholde Fährmann

Brann er blant klubbene som har hentet inn flere profiler før 2020-sesongen i Eliteserien. Daniel Pedersen har ankommet fra Lillestrøm, mens Robert Taylor har tatt turen fra Tromsø. Også Jon-Helge Tveita har kommet inn fra Sarpsborg.

Etter det Nettavisen kan erfare så vil Brann uansett forhøre seg med Schalke 04 rundt en potensiell forlengning av kontrakten til den tyske superkeeperen. Det skal fortsatt være et sterkt ønske om å beholde 31-åringen på Brann Stadion denne sesongen.

Keeperposisjonen var mye diskutert i Bergen forrige sesong, der veteranen Håkon Opdal til slutt ble foretrukket foran Eirik Holmen Johansen, som ble hentet fra Sandefjord før 2019-sesongen.

Brann har også tatt farvel med flere av sine profiler før den kommende sesongen. Veton Berisha har tatt turen til Viking, mens kaptein Vito Wormgoor har dratt til Columbus Crew i amerikanske MLS.

Etter planen skulle Brann serieåpne hjemme mot Stabæk, men, slik nevnt, det gjenstår fortsatt å se hvordan man velger å løse sesongen 2020 i norsk fotball.

2019-sesongen endte som en stor skuffelse fra de rødkledde fra Bergen. Etter å ha vært nevnt som potensielle tittelkandidater så endte Lars Arne Nilsens gutter som nummer ni, etter at de kun vant én av de siste ti kampene i Eliteserien.

Vi må tilbake til 2007 sist gang Brann vant Eliteserien. Den gangen endte de seks poeng foran Stabæk på sølvplass, og syv poeng foran Viking som tok bronsen i den øverste divisjonen av norsk fotball.

Brann kan totalt vise til tre seriegull i Norge. De vant ligaen i 1962 og 1963, mens de hevet cuptrofeet i 1923, 1925, 1972, 1976, 1982 og senest i 2004 da Lyn ble slått i finalen.