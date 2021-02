Rally: Oliver Solberg må bytte kartleser etter koronasmitte

Oliver Solberg har støtt på problemer foran sin VM-debut i WRC-klassen i Finland. Kartleseren Aaron Johnston har testet positivt for korona.

Solbergs faste kartleser Johnston får dermed ikke delta i VM-runden denne uken.

– En stor skuffelse for Aaron og teamet. Men jeg er veldig takknemlig for at Seb Marshall kan hoppe inn i siste minutt, skriver Oliver Solberg på sin twitter-konto.

Solberg, sønn av Petter Solberg, har fått en toårskontrakt med Hyundai-teamet i den største WRC-klassen. 19-åringen slår dermed sin far med fem år med tanke på tidspunkt for VM-debuten.

Solberg junior har tidligere kjørt i en mindre klasse. Oliver Solberg kjører for øvrig på svensk lisens.

Fredag skal han skal sette seg bak rattet i en fabrikkspekket Hyundai i20 Coupe WRC. Bilen har rundt 90 hestekrefter mer enn han har vært vant med. Han fikk en kort test med bilen i forrige uke.

– Det var en helt utrolig opplevelse å teste bilen, den er ufattelig kul å kjøre! Men jeg har bare så vidt begynt å tilvenne meg bilen, og det skal mye mer enn ett møte til for å bli godt kjent. Det er meldt om minusgrader og stabile snøforhold, som er perfekt når man skal lære seg en ny bil, sier Solberg i en pressmelding.

Løpet i Finland er sesongens annen VM-runde av tolv. Rallyet starter fredag morgen og avsluttes etter ti fartsprøver tidlig søndag ettermiddag.

(©NTB)

