Rally: Østberg i tet i Australia

Mads Østberg kjørte fort og leder VM-runden Rally Australia etter første dag. Landsmannen Andreas Mikkelsen kjørte ut etter å ha støtt på en traktor i veien.

Det ble en svært god dag for nordmannen på grusveiene på den australske østkysten. Østberg overtok ledelsen i rallyet da han vant tredje fartsprøve, og derfra så han seg ikke tilbake.

– Vi er i ledelsen, så jeg er virkelig fornøyd med dagen. Jeg synes ettermiddagsøkta var sterk. Snittfarten vår var veldig bra, og vi klarte å holde på ledelsen hele veien. Jeg nøt dagen, og bilen fungerte veldig, veldig bra. I morgen er etappene litt raskere, noe som skal passe enda bedre, sier Østberg i en video han har publisert på sin Twitter-konto.

Traktor-trøbbel for Mikkelsen

På samme fartsprøve som Østberg vant, kjørte Andreas Mikkelsen i grøfta. Den norske Hyundai-føreren ble satt ut da han møtte en traktor i veien, og det endte med at han måtte bryte første etappe.

– Da vi så traktoren snakket Anders (Jæger, kartleser) og jeg sammen og lurte på hva vi skulle gjøre, om vi eventuelt skulle stoppe. Jeg var helt satt ut, for dette skal ikke skje. Med feil fokus kom det en sving litt for fort, og vi kjørte ut. Utrolig kjedelig at noe sånt skal ødelegge et helt løp, for slike episoder skal absolutt ikke skje, sier en irritert Mikkelsen i en pressemelding.

Uhellet gjorde at han slo hull i radiatoren. Mikkelsen fortsetter lørdag, men er frakjørt med 42 minutter på resultatlista.

Ny Ogier-tittel?

Sju forskjellige førere vant i løpet av åtte fartsprøver, og det er ganske jevnt i teten. Iren Craig Breen følger 6,8 sekunder bak Østberg, mens finnen Jari-Matti Latvala er treer, ytterligere 1,9 sekund bak. Deretter følger Hayden Paddon og Ott Tänak.

Før VM-runden i Australia, som er årets siste, er det svært jevnt i fører-VM mellom franskmannen Sebastien Ogier (204 poeng) og belgieren Thierry Neuville (201 poeng). Slik det ser ut etter første dag, ligger Ogier an til å ta sammenlagtseieren for sjette år på rad. Han er nummer sju etter første dag, mens Neuville ligger på 10.-plass. Det skiller drøye halvminuttet mellom rivalene i Australia.

(©NTB)

Mest sett siste uken