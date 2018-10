Rallycross: Bakkerud nest best i kvalifiseringen

Andreas Bakkerud hadde kun verdensmester Johan Kristoffersson foran på listene etter kvalifiseringsomgangene under VM-runden i rallycross i Tyskland.

Petter Solberg måtte nøye seg med femteplass sammenlagt etter å ha slitt litt med å matche konkurrentenes fart søndag.

Andreas Bakkerud har imponert hakket mer. Bergenseren ble nummer to i begge søndagens to kvalifiseringsomganger og fulgte dermed opp annenplassen fra den siste av de to omgangene lørdag.

Bakkerud endte på 173 pong i kvalifiseringene mot Kristofferssons 175.

Petter Solberg lå på annenplass sammenlagt etter lørdagens kjøring, men måtte nøye seg med henholdsvis femte- og åttendeplass søndag.

Både Solberg og Bakkerud er kvalifisert for semifinalene.

(©NTB)

