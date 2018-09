Rallycross: Solberg imponerer i historisk VM-runde

Petter Solberg var raskest i begge de to innledende kvalifiseringsomgangene under VM-runden i rallycross i amerikanske Austin lørdag.,

Det er første gang i rallycross-VMs historie at en runde kjøres på amerikansk jord, og så langt stjeler Solberg overskriftene i Texas.

Østfoldingen har maks antall poeng etter første dag, og har dermed et godt utgangspunkt foran søndagens kjøring.

Mattias Ekström fulgte nærmest Solberg i den første av lørdagens kvalifiseringsomganger, mens nordmannens lagkamerat Johan Kristoffersson var nest best i den andre.

– Etter å ha sett Kristofferssons tid i det andre kvalifiseringsheatet, visste jeg at den ville bli tøff å slå, men jeg føler meg veldig bra denne helgen og er glad for å ha vunnet både kvalifisering én og to og lede over natten, skrev Solberg på Twitter lørdag kveld.

Jager VM-tittel

Teamkamerat Kristoffersson kan bli det store navnet i USA denne helgen. Svensken har vunnet åtte av de ni VM-rundene som er avviklet så langt denne sesongen og kan søndag sikre seg VM-tittelen selv om tre runder gjenstår.

Forutsetningen er at den suverene svensken kjører inn minimum 17 poeng totalt i Austin denne helgen. Det burde ikke bli noe problem. I de ni foregående VM-rundene har han aldri tatt mindre enn 28.

30 poeng er for ordens skyld maks.

Forrige helg sikret i tillegg Petter Solbergs lagkamerat seg sammenlagtseieren i den svenske baneracingserien STCC denne sesongen. Det gjør han til den mest dominerende utøveren i motorsportmiljøet akkurat nå.

Andreas Bakkerud kjørte inn til henholdsvis femte- og fjerdeplass i de to kvalifiseringsheatene i Austin lørdag. Totalt er han nummer fire etter første dag. Bergenseren har dermed også fått en god start på den historiske VM-runden i USA.

