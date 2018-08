Rallycross: Solberg med to tredjeplasser i kvalifiseringen i Canada

Petter Solberg var tredje raskest i både den første og andre kvalifiseringen i VM-runden i Canada lørdag. Franske Sebastian Loeb var raskest i begge.

Petter Solberg i sin Volkswagen Polo hadde den gamle rivalen fra rallysirkuset, franske Sebastian Loeb, og svenske Johan Ekström foran seg på den første kvalifiseringsrunden.

Den franske verdensmesteren i rally var også raskest i den andre kvalifiseringen. Også denne gangen var Ekström nest best, mens Solberg var tredje raskest. De ble nummer en, to og tre i det siste heatet for dagen.

Solbergs lagkamerat Johan Kristoffersson var litt mer beskjeden og var nummer elleve, mens Andreas Bakkerud var så vidt foran på 10.-plassen. Bakkerud fikk det derimot bedre til i annen kvalifisering hvor han hadde fjerde beste tid. Kristoffersson forbedret seg til sjuende beste tid.

Søndag er det to kvalifiseringsomganger, semifinaler og finale.

(©NTB)

Mest sett siste uken