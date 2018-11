Rallycross: Tidlig finalestopp for Solberg, Bakkerud med VM-bronse tross semifinale-exit

Petter Solberg kjørte solid fram til finalen, men der ble det raskt bråstopp under årets siste VM-runde i rallycross. Andreas Bakkerud sikret seg bronsen.

Veteranen fra Spydeberg lå godt an fra start i søndagens finale i Sør-Afrika, men det tok ikke lang tid før Solbergs bil sto igjen i veikanten. Også svenske Timmy Hansen hadde fått full stopp, men det var umulig å se på TV-bildene hva som skjedde i støvføyka i Cape Town.

Ikke uventet vant verdensmester Johan Kristoffersson i kjent stil. Svensken gjorde nesten rent bord i år med elleve triumfer av tolv mulige. Søndag var han i mål foran sin landsmann Mattias Ekström og franske Sébastien Loeb.

Spenningen ble borte

Solberg hadde en teoretisk mulighet til å ta VM-medalje, men i praksis var det nærmest umulig. Grunnen var at han var tvunget til å bytte motor for andre gang denne sesongen etter forrige runde i Tyskland. Det gir 15 poengs trekk i sammendraget, all den tid VM-reglementet tillater kun ett «gratis» motorskifte i året.

Medalje ble det derimot på Bakkerud. Han kom til Sør-Afrika med ambisjoner om å rappe sølvet fra Ekström. Det var kun fire poeng mellom dem før årets siste VM-runde. Dessverre for bergenseren ble det stopp for hans del i det første semifinaleheatet.

Han lå tett bak Kristoffersson fra start, men falt bakover i feltet etter å ha sneiet innom en sidevegg. Bilen virket ikke å være hemmet av krasjen, men etter fire av seks runder stoppet Bakkerud helt opp.

Det er høyst usikkert om Bakkerud blir å se i rallycross-VM i 2019. Audi-føreren står uten kontrakt foran neste sesong.

Solid semifinale

Solberg hadde full kontroll da han sikret finalebilletten. Med prikkfri kjøring vant han det andre semifinaleheatet foran Loeb. Ekström ble treer og tok den siste finaleplassen. Dermed var spenningen om sølv- og bronsemedaljene allerede utløst.

I kvalifiseringen var Kristoffersson i en klasse for seg og vant alle fire omganger. Solberg startet lørdag VM-runden med en fjerdeplass og andreplass, mens han dagen etter fullførte kvaliken med å bli nummer fire og fem. Totalt plukket han fjerde flest poeng på veien til semifinalen. Bakkerud fulgte rett bak.

(©NTB)

Mest sett siste uken