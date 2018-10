Rambo så rødt da Minden vant

Christoffer Rambo scoret tre mål, men pådro seg rødt kort tidlig i annen omgang da Minden slet seg til 30-28-seier borte mot Bietigheim i Bundesliga håndball.

Det røde kortet i det 38. minutt, som av Mindens nettsted betegnes som «uberettiget», bidro til at det ble en vanskelig kamp for gjestene. Kevin Gulliksen bidro med to mål, og keeper Espen Christensen tegnet seg også for en scoring.

Christensen voktet målet hele kampen og bidro også med 10 redninger. Magnus Gullerud var fjerde nordmann i aksjon for Minden i oppgjøret mot nestjumbo Bietigheim.

– Håndballmessig var det ikke så bra i dag, men vi greide å ta to nye poeng. Vi har allerede 12 poeng, og det er vi veldig fornøyd med, sa trener Frank Carstens.

Minden er på sjuendeplass.

