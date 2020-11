Ramos i hundre da Real Madrid tok livsviktig seier

Sergio Ramos sørget for en utrolig bragd da Real Madrid tok sesongens første seier i Champions League.

REAL MADRID - INTER 3-2:

Før tirsdagens kamp mot Inter hadde ikke Real Madrid vunnet i Champions League denne sesongen. Det fikk de gjort noe med i et forrykkende oppgjør mot den italienske storklubben.

Benzema og Ramos ordnet 2-0-ledelse for Madrid, før Inter kom tilbake etter mål av Martinez og Perisic. Ti minutter før slutt banket Rodrygo inn 3-2 for hjemmelaget, og Real Madrid tok en livsviktig seier.

Martin Ødegaard var ikke med i troppen til Real Madrid siden han fortsatt er ute med en skade.

Ramos i hundre

Som man har sett mange ganger før headet Ramos en corner i mål. Dette var midtstopperens 100. mål for Real Madrid. En prestasjon som fikk ekspertene til å finne frem flere gode ord om 34-åringen.

- Det finnes ikke maken. Det gjør ikke det altså. Han har noen fantastiske ferdigheter generelt. Vi har snakket om verdens beste forsvarsspiller om Van Dijk, men han her har hatt den tittelen i mange, mange år før Van Dijk tok over, og det er ikke mye han ikke kan. Å score så mange mål som forsvarspiller er helt utrolig, sa Rune Bratseth i pausen i Viasat-studioet.

Gary Lineker er også imponert over forsvarsspillerens scoringstatistikk, og mener han udiskutabelt er en av verdens beste spillere gjennom tidene.

Ramos sine 100 mål for Real Madrid har kommet i løpet av 659 kamper. 55 av målene er scoret med hodet, 54 av de på dødball.

I tillegg til dette har midtstopperen 40 målgivende pasninger for Los Blancos, som betyr at han har levert 140 målpoeng under hans 16 sesonger som Real Madrid-spiller. Det vil si at Ramos har produsert målpoeng for Real Madrid hver 4,7 kamp i snitt.

Gavepakke fra Hakimi

Etter et ydmykende 3-2-tap mot Sjakhtar Donetsk, og uavgjort mot Borussia Mönchengladbach i de foregående Champions League-kampene var Real Madrid nødt til å hente poeng mot Inter.

Real Madrid åpnet aggressivt og kom til to gode muligheter med Asensio og Valverde i åpningminuttene, men Inter-keeper Handanovic var med på notene.

Etter ti minutter skulle imidlertid Inter komme til to store sjanser. Bortelaget kontret og Perisic fant etter hvert Barella med et innlegg. Midtbanespilleren stanget mot mål, men tverrliggeren sto i veien.

Bare et halvt minutt senere utnyttet Martinez at Ramos var litt for passiv. Argentineren avsluttet smart og overraskende, men Courtois kom seg ned i tide til å redde forsøket.

Inter klarte ikke å utnytte de store sjansene, men etter 25 minutter utnyttet Benzema en stor feil av Achraf Hakimi. Vingbacken, som har tilbragt over 12 år i Real Madrid, slo en forferdelig støttepasning tilbake mot keeper, Benzema snappet opp ballen, rundet keeper og trillet ballen i åpent mål.

Etter litt over en halvtime spilt var det Ramos sin tur til å få litt oppmerksomhet. Kroos slo inn en corner, og Real Madrid-kapteinen satte inn 2-0 med et nydelig hodestøt, og hans 100. mål for Real Madrid gjennom tidene.

Kunstmål av Inter

Men 2-0-ledelsen skulle ikke vare lenge. Bare to minutter senere svarte Inter på nydelig vis. Barella flikket ballen til Martinez med hælen, og argentineren fikk avslutte midt foran mål. Martinez takket for en nydelig pasning med å hamre ballen i mål.

- Det er et kunsttykke av Inter, utbrøt Roar Stokke, før Lars Tjærnås følgte på med like fine ord.

- Det er en nytelse å se på, sa fotballeksperten.

Andre omgang var over 20 minutter gammel før det ble produsert en stor sjanse. Og sjansen var faktisk stor nok til at Inter satte inn 2-2. Martinez headet ned til Perisic som holdt unna Lucas Vazquez og trillet ballen i det lengste hjørnet.

Noen minutter senere var Inter farlig frempå igjen. Martinez kom til avslutning og forsøkte å bøye ballen i det lengste hjørnet. Ballen smalt i stolpen og det ljomet over hele Estadio Alfredo di Stefano.

Real Madrid slet med å komme til sjanser i andre omgang, men innbytterne Vinicius Junior og Rodrygo gjorde noe med det. Vinicius ble spilt lekkert fri på venstresida av Valverde. Unggutten slo inn i feltet og fant en annen unggutt. Rodrygo dempet ballen og banket ballen i mål.

Flere mål ble det ikke, og dermed er det fortsatt håp for Real Madrid om å gå videre fra gruppespillet i Champions League.