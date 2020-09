Ramos med oppsiktsvekkende beskjed til Messi - argentinsk avis mener det går mot sjokkvending

Real Madrid-kapteinen er ikke like brutal i sine uttalelser om Messi, som han er brutal på banen.

Lionel Messi sjokkerte fotball-verden forrige uke da det ble kjent at han hadde sendt en såkalt burofax til Barcelona, hvor han uttrykte sitt ønske om forlate klubben han har spilt for i 19 år.

Dette har selvsagt vært den store snakkisen i fotball-miljøet den siste tiden, men ikke mange spillere tett på Messi har uttalt seg om saken. Men én spiller - og ikke minst rival - har nå lettet på sløret om hva han tenker om Messi-sagaen.

- Ønsker at han blir

Sergio Ramos og Leo Messi har møttes utallige ganger i det berømte rivaloppgjøret El Clasico, og til tider har stemningen på banen vært svært opphetet. Men det virker likevel ikke som at Real Madrid-kapteinen bærer nag til rivalklubbens store stjerne.

På pressekonferansen i forkant av Spanias Nations League-kamp mot Tyskland fikk Ramos spørsmål om Messi. Svaret han ga der overrasker nok mange.

- Det er noe vi ikke fokuserer på, men spilleren har gjort seg fortjent til å selv bestemme fremtiden sin. Når det er sagt, for spansk fotball og Barcelona og resten av oss, så ønsker vi at han blir siden vi alltid ønsker å ha de beste rundt oss, sier Real Madrid og Spania-kapteinen ifølge Goal.com.

- Leo gjør den spanske ligaen, laget sitt og El Clasico-ene bedre. Du liker alltid å slå de beste og han er en av de beste i verden, sier Real Madrid-legenden ydmykt.

Får ikke støtte av lagkamerat

Sergio Ramos sin lagkamerat Toni Kroos er ikke nødvendigvis enig med sin kaptein. Han mener det ville vært en fordel for Real Madrid om Messi forlater klubben.

- Hvis en av de spillerne ikke lenger spiller for motstanderlaget, kan man tenke seg at det nødvendigvis ikke er en dårlig ting for oss, sier tyskeren i podkasten «Einfack mal Luppen», gjengitt av Marca.

- Hvis Messi ikke er i Barcelona betyr det at Barcelona mangler et våpen, sier Kroos, noe som helt sikkert Real Madrid-fansen verdsetter å høre.

Han tror imidlertid ikke at argentineren kommer til Real Madrid, men mener hans beste valg ville vært å gjenforenes med Pep Guardiola i Manchester City.

- Det er kaos

Messi sin nederlandske lagkamerat i Barcelona, Frenkie de Jong, fikk også spørsmål om situasjonen til Messi. Han legger ikke skjul på at alt ikke er rosenrødt i den katalanske hovedstaden.

- Det er kaos. Det er mye som skjer, sier han til NOS under landslagssamlingen med Nederland.

SPENTE LAGKAMERATER: Frenkie de Jong sier han ikke har snakket med Messi, og håper han ikke forlater klubben. Foto: Miguel Morenatt (AP)

Den unge midtbanespilleren sier han ikke har snakket med Messi, og at han ikke vet hva som vil skje med Barcelona-legenden.

- Hvis Messi virkelig drar, vil det være et hardt slag for laget og klubben. Men når jeg kommer tilbake etter landskampene, får vi se hva som har skjedd, sier han.

- 90 prosent sjanse for at han blir

Nyheten om at Messi ønsker seg bort fra Barcelona har ført til mye spekulasjoner i media. Ifølge flere medier møttes Messis far og Barcelona-president Bartomeu onsdag for å diskutere Messis fremtid.

Krisemøtet skal ha vart i flere timer, men det blir rapportert om at begge parter fortsatt står hardt på sitt.

- Sønnen min kommer ikke til å bli, skal Messis far ha sagt under møtet, ifølge argentinske TyC Sport.

Men senere skal det hele ha tatt en ny vending. Den profilerte journalisten Martin Arevalo i TyC Sports meldte dette natt til torsdag.

- Det er 90 prosent sjanse for at Messi blir.

Han hevder det skal komme en endelig beskjed i løpet av torsdagen. Litt senere følgte journalisten opp med mer detaljer.

- Det finnes konkrete muligheter for at verdens beste fotballspiller fortsetter til juni 2021 og fullfører sin kontrakt. Akkurat nå så overveier han det, skriver han på Twitter.