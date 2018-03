Ramos tar ikke av etter storseier

Sergio Ramos forstår at Spania seiler opp som en av de heteste VM-favorittene etter 6-1-seieren over Argentina, men har samtidig beina godt plantet på jorda.

I tirsdagens landskamp slo spanjolene knockout på et argentinsk lag uten Lionel Messi etter pause. Da gikk Spania fra å lede 2-1 til 6-1 mellom det 52. og 74. minutt.

Isco scoret hattrick, mens Diego Costa, Thiago Alcántara og Iago Aspas gjorde de tre øvrige målene. Det spanske fotballandslaget har ikke tapt siden exiten i EM i 2016. Den ubeseirede rekken er på 18 kamper.

Bookmakerne har Spania som en av VM-favorittene sammen med tittelforsvarer Tyskland, Brasil og Frankrike. Ramos, som vant EM i 2008 og VM i 2010, lar seg ikke blende av Spanias sterke resultater.

– Vi må være rolige, for vi har ikke vunnet noe ennå. Men det er klart vi tar med oss gode følelser til VM. Vi må holde på ambisjonene uten å bli arrogante, sa Ramos etter tirsdagens storseier.

Real Madrids stopperstjerne minner også om at Argentina var kraftig svekket uten Messi på banen.

– Alle innen fotballen vet hvem Messi er. Han er en unik spiller, og det viser han i hver eneste kamp ikke bare for Barcelona, men også på landslaget. Han var et massivt savn for Argentina, som med det mistet en stor prosentandel av sitt potensial.

(©NTB)

