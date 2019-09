Ramsland vendte til seier for Start

Start var i trøbbel hjemme mot Sandnes Ulf, men et hattrick av Martin Ramsland ordnet 3-2-seier i 1. divisjon. Dermed legger Start press på Sandefjord.

Etter 25 kamper er Start nemlig oppe på annenplassen i 1. divisjon med 52 poeng. Sandefjord, som spiller hjemme mot HamKam søndag, ligger to poeng bak. Det er svært sannsynlig at det blir en ren kamp mellom Start og Sandefjord om opprykksplassen bak suverene Aalesund.

Selv om Start var det førende laget i første omgang, var det gjestene fra Sandnes som først fikk uttelling. 42 minutter var spilt da Start-keeper Jonas Deumeland måtte gi retur på et skudd fra Adrian Berntsen, og da var Kent Håvard Eriksen frampå og satte inn 1-0.

Etter pause skulle det meste handle om sørlendingen Ramsland. Fire minutter ut i omgangen gjorde han sitt andre Start-mål da han hamret ballen inn fra 18 meter.

Ni minutter senere var Ramsland frampå igjen. Han bredsidet inn 2-1 ved første stolpe etter innlegg fra Henrik Robstad.

Punkterte kampen

Etter 2-1-målet slet Start med å sette inn den avgjørende scoringen, og Sandnes Ulf var slett ikke ufarlige. Blant annet var Bjørnar Holmvik bare noen centimeter unna utligning med et langskudd etter 71 minutter.

Det var imidlertid Ramslands dag i Kristiansand. Like før full tid slo Aron Sigurdarson et godt innlegg fra høyre, og lysluggen fra Marnardal stusset inn 3-1-målet og fullførte et såkalt ekte hattrick.

På overtid ble det spenning igjen da Sandnes Ulf fikk straffe. Den satte Eriksen kontrollert i nettet, men flere scoringer ble det ikke. Dermed endte det med 3-2-seier for hjemmesterke Start.

(©NTB)