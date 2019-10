Randers i akutt pengetrøbbel - midt i det hele står norske Celine (26)

- Vi har et akutt problem, skriver storklubben.

Den danske håndballklubben Randers skal være i store økonomiske problemer, skriver en rekke danske medier. Problemene skal være så store at klubben står i fare for å gå konkurs i nær framtid.

Randers Amstavis skriver at Randers denne uken har informert sponsorer og aksjonærer om situasjonen som beskrives som akutt. Randers, som har preget dansk håndball i en årrekke, har vunnet både den danske serien og den danske cupen, og tilbake i 2000 gikk klubben til topps i EHF-cupen.

Den tradisjonsrike klubben trenger nå mellom en halv og to millioner danske kroner for å siker videre drift, skriver avisen.

Midt i det hele står norske Celine Sivertsen (26).

- Vi har egentlig ikke fått beskjed om så veldig mye mer enn det vi leser i avisen, men det har vi jo fått beskjed om hele veien. Vi har jo visst at det er økonomiske problemer, men at de er optimistiske og tror at de skal få inn det som trengs, sier Sivertsen til Nettavisen.

Tøff start

Etter å ha spilt flere sesonger i Tertnes hjemme i Norge, gikk turen i 2018 videre til Randers og dansk håndball for Sivertsen.

Det ble en tøff start, der forrige sesong utviklet seg til å bli en kamp for å unngå nedrykk. Likevel har bergenseren etter hvert funnet seg godt til rette i klubben.

- Vi hadde jo en litt hard sesong i fjor med mange tap, og vi var i nedrykksstriden. Det var mye som ikke stemte, og vi fikk ikke til det spillet som vi ønsker. Det var et hardt år og en hard sesong. For min egen del har jeg kommet bedre i gang denne sesongen, og det har jo laget også. Så det er mye morsommere å spille håndball når man ikke bare taper, sier hun.

I skrivende stund ligger Randers på 8.-plass i den danske toppserien, og ligger an til å gjøre det langt bedre enn forrige sesong - så lenge klubben får orden på økonomien og klarer å holde seg på beina.

Svak økonomi

Det er imidlertid ikke første gang Randers har vært i økonomiske problemer. Forrige sesong ble skuffende både sportslig og økonomisk, og senest i sommer gikk klubbens styreleder ut med en oppfordring til sponsorer om å bidra med penger for å sikre videre drift.

Nå, noen få måneder senere, er budskapet igjen det samme.

- Vi opplever for øyeblikket etterdønningene fra krisen sist sesong, og så lenge vi ikke får kapital stilt til rådighet, vil det være en overveiende risiko for at vi ikke får se Randers på øverste nivå allerede fra november, skriver klubben i et brev ifølge Randers Amstavis.

Sivertsen er klar på at hun har troen på at klubben skal klare seg, og roser samtidig laget for hvordan de har taklet den tøffe perioden.

- Jeg synes vi har vært gode til å ha fokus på de rette tingene. På trening og i hverdagen så merker du egentlig ikke så mye til det. Men det er selvfølgelig kjipt når det kommer sånne saker i media, og da kan man jo begynne å bli usikre. Vi får bare stole på at de gjør sin jobb, og så gjør vi vår jobb.

- Vi dør før vi når dit

Som et grep for å sikre penger, selger klubben aksjer til bedrifter og innbyggere i området. Dette vil kunne hente inn rundt tre millioner kroner, og prosjektet er ventet å være i mål innen slutten av desember.

Problemet er bare at desember kommer for langt fram i tid. Randers trenger pengene nå.

- Problemet er at vi dør før vi når dit, så lenge vi ikke får tilført kapital for å klare de neste par månedene. Vi har et akutt problem med vår likviditet, heter det videre i brevet fra klubben.

Sivertsens kontrakt med Randers strekker seg fram til sommeren 2020. Hva som skjer videre for den norske håndballspilleren er fortsatt usikkert.

- Det er litt uvisst, men jeg håper at jeg kan bli i Randers. Hvis de kommer seg på rett kjøl så har jeg lyst til å fortsette her når jeg først har kommet meg ut, sier hun.

