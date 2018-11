Rangers og Zucca med ny seier i NHL

New York Rangers åpnet svakt i en jevnspilt kamp, men tok seg kraftig sammen i sluttminuttene og slo Montreal Canadiens 5–3 borte tirsdag.

Mats Zuccarello var ikke innblandet i noen av målene da laget hans vant torsdag, den fjerde strake seieren på rad. Nordmannen fikk bare knappe 15 minutter på isen.

Det tok det canadiske laget kun 23 sekunder før de gikk i ledelsen, da Tomas Tatar fikk pucken forbi Rangers-målvakt Henrik Lundqvist. Svensken var hyllet som siste kamps store helt da han blokkerte 39 skudd. Det gjorde han ikke tirsdag.

Med drøyt 12 minutter ut i perioden var Zuccarello skyld i at hjemmelaget fikk sjansen til å øke ledelsen på en straffe, men Lundqvist stanset i alle fall det skuddet fra Brendan Gallagher. I stedet ble det Rangers som utlignet til 1–1 noen minutter senere, da Chris Kreider scoret på en assist fra Kevin Hayes. Det ble også stillingen til første pause.

I andre periode var Tomas Tatar frampå igjen, og fikk Canadiens tilbake i ledelsen 2–1 etter 4 minutter og 40 sekunder. Knapt to minutter senere økte Max Domi på til 3–1. Til tross for at Canadiens sto for scoringene, var det en jevnspilt omgang, med antall skudd på mål oppført til 13–12 i Rangers' favør. Drøyt to minutter før perioden var over reduserte da også Tony DaAngelo for New York-laget, til 3–2.

Tredje periode fikk Rangers bedre uttelling, og Pavel Butsjnevitsj scoret 3-3-målet nesten halvveis i perioden. I kampens sluttminutter kom en kraftdemonstrasjon da Rangers fastsatte sluttresultatet til 5–3 med scoringer av Neil Pionk og Mika Zibanejad.

(©NTB)

