Rangers og Zuccarello knuste drømmen om sluttspill for Hurricanes

New York Rangers var allerede ute av sluttspillkampen før lørdagens møte med Carolina Hurricanes. Med 2–1 seier til Rangers, er håpet ute også for Hurricanes.

Mats Zuccarello var på isen i 19 minutter og 18 sekunder, og bidro blant annet med tre skudd på mål. Han var ikke involvert i Rangers to scoringer, som ble satt av Ryan Sproul og Kevin Hayes i andre periode. Jeff Skinner reduserte for hjemmelaget omtrent midtveis i tredje periode, men det holdt ikke for å sikre hjemmelaget fra Raleigh i North-Carolina en Stanley Cup-billett.

En av kveldens nøkkelspillere ble Rangers-målvakt Henrik Lundqvist fra Sverige, som gjorde 40 redninger.

(©NTB)

