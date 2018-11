Rangers tapte New York-derby i Zucca-comeback

Mats Zuccarello var endelig tilbake på isen i torsdagens målrike New York-derby, men han og Rangers måtte til slutt se seg slått 7–5 av byrivalene Islanders.

Nordmannen har stått over tre kamper på grunn av lyskestrekk, men var tilbake i lagoppstillingen da Rangers krysset East River for å møte Islanders. Zuccarello fikk drøyt 17 minutter på isen, men til tross for sju skudd på mål, fikk han ikke nettkjenning.

Men det var gjestene fra Manhattan som åpnet best da de to New York-lagene møttes på Islanders' hjemmebane i Brooklyn. Nøyaktig fem minutter ut i første periode satte Chris Kreider inn det første Rangers-målet, og bare 35 sekunder senere tegnet Fredrik Claesson seg på scoringslisten og la på til 2–0. Etter ytterligere fire minutter reduserte Anthony Beauvillier for vertene. Deretter gikk det et minutt før Brock Nelson utlignet.

Etter den første hvilen var det Islanders' tur til å ta over ledelsen, da Anthony Beauvillier igjen fikk nettkjenning og tok laget opp til 3–2 etter to og et halvt minutt. Men Kevin Hayes trengte bare et snaut minutt på å utligne alene for et Rangers i undertall grunnet en utvisning. En ny Rangers-utvisning gjorde at Islanders fortsatt hadde én spiller mer på isen da Beauvillier tok ansvar nok en gang. Etter drøye fem spilleminutter i andre periode scoret han sitt tredje – og Brooklyn-lagets fjerde – mål i kampen. med seks minutter igjen av perioden la Anders Lee på til 5–3 for hjemmelaget, et resultat som sto seg fram til pausen.

Den første halvdelen av tredje periode var det måltørke, og i stedet for at Rangers startet opphentingen, var det Islanders som igjen kom på offensive. Midtveis i perioden var det Leo Komarovs tur til å score. Drøyt tre minutter senere kom endelig reduseringen for Rangers i overtallsspill ved Chris Kreider. Fire minutter senere tok Filip Chytil gjestene et skritt nærmere med en ny redusering.

Det var likevel ikke nok, og da Rangers tok ut målvakten for å prøve å presse kampen til forlengning, var det i stedet islanders som benyttet sjansen. Cal Clutterbuck kunne dermed fastsette sluttresultatet til 7–5 i vertenes favør. Med seieren torsdag kveld brøt Islanders naboenes seiersrekke i lokalderbyet. Rangers har vunnet de sju siste duellene.

(©NTB)

