Rangers tapte på overtid

Mats Zuccarello og New York Rangers tapte bortekampen mot Washington Capitals på overtid. Stillingen ble 3-4.

Rangers' Mika Zibanejad sprakk den første nullen etter seks minutter, men før perioden var over utlignet hjemmelaget.

Capitals var i ledelsen 3–2 etter andre periode, etter to mål av superstjerna Alexander Ovetsjkin, mens Rangers' Jimmy Vesey scoret ett innimellom de to. Rangers-veteran Chris Kreider sørget imidlertid for å utligne i tredje og siste periode. Kampen gikk dermed til overtidsspill. Her var det Washington-laget som fikk banket pucken i mål, og dermed stakk av med seieren.

Zuccarello hadde drøye 20 minutter på isen i Capital One Arena.

Dagen før vant Rangers, med god hjelp fra Zuccarello, hjemmekampen mot Colorado Avalanche. Tapet mot Capitals er det femte av sju kamper spilt så langt i sesongåpningen.

