Ranheim endte cupeventyret til Fram Larvik

Larvik-laget våknet for alvor etter pause og traff stolpen ved flere anledninger, men må vinke farvel til cupsemifinale etter tap mot Ranheim.

RANHEIM - FRAM LARVIK 3-0:

Fram Larvik var den store overraskelsen blant lagene i cupens kvartfinale. 2.-divisjonslaget hadde slått ut Start, Raufoss, Strømsgodset og Bærum på veien mot kvartfinale, men onsdag sa det stopp borte mot Eliteserie-motstander Ranheim.

Ett effektivt Ranheim-lag ble for mye å håndtere for Fram, som likevel kunne skapt masse spenning i kampen etter en strålende start på annenomgangen.

To raske mål like før pause, det ene etter en gedigen keepertabbe av Kenneth Stenild Nielsen, gjorde imidlertid at Ranheim fikk kampen i sitt spor etter hvilen.

Til slutt kunne Ranheim innkassere semifinale i cupen, den første på hele 66 år.

BAKLENGSMÅL: Fram-keeper Kenneth Stenild Nielsen tabbet seg ut på 0-2-scoringen. Her etter at Ola Solbakken har satt inn 3-0 for Ranheim. Foto: Ned Alley (NTB scanpix)

Stor tabbe

Michael Karlsen fikk en stor mulighet til å gi vertene ledelsen da han kom alene med Nielsen etter 37 minutter, men den 32 år gamle keeperen vartet opp med en nydelig beinparade.

32-åringen kunne imidlertid lite gjøre da Karlsen dukket opp kun fire minutter senere. Spissen møtte et perfekt innlegg fra Øyvind Alseth med hodet, og stanget ballen i nettmaskene til 1-0 for favorittene fra Ranheim.

Kun to minutter senere fikk Ranheim frispark ute til venstre, og da gikk det fullstendig galt for Nielsen. Mads Reginiussen forsøk gikk helt inn til keeperveteranen, som slapp ballen under seg da han skulle forsøke å fange den.

Scoringen ga Ranheim en drømmeinngang på annenomgang, men Fram-laget var svært nære å redusere like etter pause.

Etter 51 minutter var Mame Mor Ndiaye plutselig helt alene med keeper, men senegaleserens misset i avslutningsøyeblikket og satte ballen over mål.

Ikke lenge etter klarte Ranheim-keeper Even Barli å slå et innlegg fra Herman Solberg Nilsen i egen stolpe, før Ndiaye igjen misset fra god posisjon.

Effektivt hjemmelag

Og der gjestene sløste med mulighetene, var Ranheim effektive da Vegard Erlien slo inn fra høyre og fant Ola Solbakken. 21-åringen bredsidet ballen i mål til 3-0 og punkterte på mange måter kampen, men Fram Larvik ga seg ikke.

Jone Rugland banket til mot mål kun minuttet etter 3-0-målet, men marginene var igjen mot Fram da ballen smalt i undersiden av tverrliggeren og forsvant ut.

Denne sesongs cupaskeladd maktet aldri å sette Ranheim under det store presset, og dermed er Svein Maalens mannskap klar for semifinale i cupen.

I semifinalen venter enten Mjøndalen, Haugesund, KFUM, Odd, Aalesund eller Viking. De to førstnevntes møtes senere onsdag, mens KFUM-Odd og Aalesund-Viking spilles torsdag.