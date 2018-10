Ranheim og Bodø/Glimt delte poengene

Både Ranheim og Bodø/Glimt hadde sjanser nok til å score, men eliteserieoppgjøret mellom lagene i Trondheim endte 0-0.

I et voldsomt regnvær sørget hjemmelagets Ola Solbakken for å varme publikum med et par overstegsfinter etterfulgt av et kanonskudd i tverrliggeren allerede etter tre minutters spill.

I andre enden av banen vartet Ranheim-keeper Even Barli opp med flere redninger som varmet i en kamp som til slutt endte målløst.

– Vi var gode i 20 minutter, etter det klarer vi ikke ta vare på ballen og vi blir litt oppjaget. Bodø/Glimt mener jeg var det beste laget utover i kampen, så da får vi si oss fornøyd med ett poeng, sa Ranheims keeper til Eurosport etter kampen.

Ranheim brukte mye av den første omgangen på gjestenes banehalvdel, men fant ikke veien til nettmaskene. Etter en halvtimes spill satte gjestenes Philip Zinckernagel ballen i mål, men fikk scoringen annullert da han brukte hånden til å få den over streken.

Dermed ble dansken belønnet med gult kort og ikke mål.

Reddet mesterlig

I annen omgang svingte kampen mer fram og tilbake. Glimt kom mer med i kampen og hadde muligheter til å ta ledelsen både ved Vegard Leikvoll Moberg og Zinckernagel. Sistnevnte kom alene med Ranheim-keeper Even Barli, men hjemmelagets sisteskanse reddet mesterlig med beinet.

Bortefansen ropte også på straffe etter 60 minutters spill, men dommer Tommy Skjerven vinket spillet videre.

For hjemmelaget skar Solbakken nok en gang inn på banen og sendte av gårde ett skudd mot lengste hjørnet. Denne gangen reddet Glimt-keeper Ricardo Friedrich enkelt.

Kort vei ned til streken

Begge lagene hadde sjanser nok til at ingen er fornøyde med å gå målløse av banen, men Barlis redninger reddet Ranheim, mens metallet reddet Bodø/Glimt.

Poengdeling i Trondheim betyr at Ranheim fortsatt ligger på femteplass med 39 poeng. Det er to poeng mer enn Odd, Kristiansund og Vålerenga som følger på plassene bak.

Bodø/Glimt ligger på 12.-plass med 28 poeng, kun to poeng over streken.

Neste runde kommer Lillestrøm på besøk til Ranheim, mens Stabæk tar turen til Bodø.

(©NTB)

