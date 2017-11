Ranheim senket Mjøndalen og er klare for playoff til Eliteserien

Avgjørelsen falt ti minutter før full tid.

MJØNDALEN - RANHEIM 1-2

Mads Reginiussen ble den store helten da han sendte ballen forbi Mjøndalen-keeper Sosha Makani i det 80. minutt, og sikret Ranheim 2-1-seieren på Isachsen Stadion.

Michael Karlsen gav Ranheim ledelsen, før Amahl Pellegrino utlinget for de brunkledde etter timen spilt. Det skulle likevel tippe Ranheims vei da altaværingen fant nettmaskene i det 80. minutt.

Reginussen, som er lillebror til Tore Reginiussen i Rosenborg, sendte dermed Trondheims-klubben et stort skritt nærmere spill i Eliteserien 2018.

Nå venter playoff-spill for Svein Maalen og hans gutter. Der kan de møte flere lag, men mye kan tyde på at det enten blir Sogndal eller Aalesund som blir stående på andre banehalvdel

- Vi er voldsomt stolte over at vi har klart å spille oss frem til playoff. Det er sterkt, og nesten sterkere enn å havne høyere på tabellen også. Vi er veldig stolte over å ha fått til det, og måten vi har gjort det, sa Maalen til Eurosport etter kampen.

Etter kampen var Mjøndalen-stjernen Amahl Pellegrino veldig klar på skuffelsen over det hans lag hadde levert.

- Jeg er veldig tom akkurat nå. Vi får 1-1, og istedenfor å fortsette å spille så gir vi dem kampen. Det synes jeg er så sinssykt feigt og det er så pinlig å være med på. Jeg synes ikke vi fortjener å gå videre etter den andreomgangen mot Ull/Kisa og det vi leverer her, sa Pellegrino til Eurosport.

Selv innrømmet han også at det er usikkert om han bli i Mjøndalen etter denne sesongen.

- Jeg har mine ambisjoner, men det blir feil å si noe her. Det vil bli avklart så fort som mulig, sa Pellegrino.

Effektivitet



Etter 13 minutter trodde Christian Gauseth at han hadde gitt hjemmelaget ledelsen da han på akrobatisk vis fikk lurt ballen i mål for de brunkledde.

Dessverre for Vegard Hansens menn hadde dommer Sigurd Smehus Kringstad avblåst for offside.

Det skulle han ikke seks minutter senere. For da rullet Ranheim opp et fint angrep langs høyre. Aslak Fon Witrys innlegg ble ikke klarert langt nok av Mjøndalen-keeper Sosha Makani, og ballen falt ned til Michael Karlsen.

Han gjorde absolutt ingen feil da han plasserte ballen i det åpne buret, og sendte gjestene i føringen på Isachsen Stadion

Mjøndalen trykket på for utligningen, men slet med å få hull på byllen. De kom ikke lengre enn et distansesskudd fra toppscorer Amahl Pellegrino som suste utenfor.

Dermed kunne dommer Smehus Kringstad sende lagene til pause på stillingen 0-1 etter at hjemmelaget hadde satt inn et stormløp mot slutten av omgangen.

Avgjørelsen faller



Vegard Hansens menn startet best i andre omgang da Quint Jansen ruvet øverst i lufta, og stanget ballen mot mål. Kun en våken Ranheim-forsvarer fikk klarert unna ballen på streken.

Slik som tidligere denne sesongen viste Pellegrino hvilken målsnik som bor i ham da han ble spilt fri like før timen spilt. Han fikk to forsøk, men skulle endelig overliste keeper Even Barli.

På det andre forsøket utlignet Mjøndalens superspiss til 1-1, og nok en gang hadde han reddet Mjøndalen.

- Han scora mot Ull/Kisa, han scoret 18 mål i serien, han scoret mot Godset da Mjøndalen slo dem. Pellegrino har vært der når Mjøndalen har behøvd ham denne sesongen, sa Eurosport-kommentator Anne Sturød om 27-åringens fantastiske sesong.

Ranheim gav overhode ikke opp, for i det 72.minutt fant Øyvind Storflor en åpen Mads Reginiussen på første stolpe. Han fikk hamret ballen mot mål, men nok en gang ble ballen klarert på streken.

Til tross for hjemmelagets press, var det bortelaget som skulle få uttelling. Reginiussen ble spilt igjennom av Sondre Sørlokk, og alene med Makani gjorde han ingen feil da han plasserte ballen forbi den iranske landslagskeeperen.

Flere scoringer skulle det ikke bli på Isachsen Stadion, og dermed kan Ranheim juble for avansement. De er klare for playoff til Eliteserien 2018 etter å ha slått Mjøndalen 2-1.

Mest sett siste uken