Ranheim skjøt LSK inn i nye vanskeligheter

Lillestrøm kunne jaget nedrykksspøkelset et godt stykke unna Åråsen. I stedet ble bortekampen mot Ranheim en gedigen nedtur. Trønderne vant 3-2.

Trøsten for et presset LSK ble Bodø/Glimts sene utlikning mot Stabæk. Uten den hadde bare målforskjellen holdt kanarifuglene unna nedrykksplass i Eliteserien når tre serieomganger gjenstår. Nå skiller det to poeng ned til Stabæk under streken.

– Vi løper, fighter og kriger for å få inn ballen. Vi har mange målsjanser, men det unnskylder ikke de målene vi slipper inn. Etter 1-0 sluttet vi å spille, og da fikk de grep på kampen. Det endret kampbildet totalt, oppsummerte LSK-trener Jørgen Lennartsson overfor Eurosport.

– Vi har kjempet i bunnen hele tiden. Ingenting er endret. Vi vet at dette blir en krig helt inn i den 30. serierunden. Nå må vi slikke sårene og være ydmyke etter en kamp der vi ikke var gode nok, tilføyde han.

Ranheim er på sin side fortsatt nummer fem på tabellen. Fem poeng skiller opp til det som synes å bli en bronseduell mellom Molde og Haugesund.

Rakettstart

Et poengjagende LSK gikk aggressivt til verks i Trondheim, og allerede etter åtte minutter kom kampens første store sjanse. Etter flere dueller inne i feltet havnet ballen på bakerste stolpe hos måltyven Thomas Lehne Olsen, men skuddet som fulgte avverget Ranheim-keeper Even Barli på strålende vis.

Uttellingen skulle likevel ikke vente på seg. Elleve minutter var spilt da Ranheim-forsvaret fikk blokkert flere avslutninger fra kanarifuglene, før ballen havnet hos høyreback Simen Rafn. Fra utenfor 16-meteren hamret han ballen i lengste hjørne bak keeper Barli.

Scoringen var forsvarsspillerens første denne sesongen.

LSK hadde sluppet inn mål i sine 25 siste bortekamper foran turen til Trondheim, og søndagens kamp ble intet unntak. Etter 1-0-målet slapp gjestene seg tilbake på banen og inviterte Ranheim inn i kampen.

Hjemmelaget lot ikke sjansen gå fra seg og utlignet fortjent da Erik Tønne umarkert fikk sette hodet på ballen etter et hjørnespark ti minutter før pause.

Stjernetreff

Tre minutter deretter fikk Brann-klare Kristoffer Løkberg stjernetreff fra god posisjon utenfor gjestenes 16-meter, og LSK-keeper Marko Maric måtte igjen se ballen fyke i mål til 2-1-ledelse. Plutselig var kampen i Trondheim snudd.

– Årets mål, kanskje. Helt sykt treff, sa målscorer Løkberg til Eurosport.

Første omgang ble avrundet med en dobbeltredning fra hjemmelagets keeper Barli. Den første avslutningen fra Lehne Olsen traff sisteskansen midt i ansiktet, og den andre fikk Barli blokkert med hofta.

I annen omgang ventet det mer dårlig nytt for LSK. Ranheims 3-1-scoring kom etter et strålende soloraid av høyreback Aslak Fonn Witry. Gjestenes forsvarsspill var tilsvarende svakt.

– Jeg så muligheten. Det var som en Route 66 gjennom der, så det var bare å klaske ballen ned i motsatt hjørne, sa målscoreren.

På tampen av kampen tente Ifeanyi Mathew et håp for LSK da han fikk drømmetreff fra distanse på halvvolley. Ballen føk i mål, men det som trolig blir en kandidat til årets mål i Eliteserien ga ingen poengfangst for gjestene.

Ranheim har kun tapt for gullkandidatene Rosenborg og Brann på eget gress i år. Den statistikken ble tatt godt vare på søndag.

LSK røk på sitt første tap på fem kamper.

(©NTB)

