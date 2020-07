Ranheim snudde til seier etter at Grorud sjokkerte

Nyopprykkede Grorud vartet opp med flere flotte mål, men måtte til slutt gi tapt 3-5 mot Ranheim. Tromsø står med full pott etter 2-0-seier over Kongsvinger.

Grorud sjokkerte trønderne med 3-1-ledelse til pause etter flott målgivende og scoring av Preben Mankovitz, men hjemmelaget klarte å hale i land 5-3-seier på overtid.

For etter at Mankovitz først hadde slått en flott målgivende til Nikolai Hristov og selv lagt på til 3-1 før pause, snudde Ranheim kampen etter hvilen.

Først scoret Ivar Sollie Rønning før Erik Tønne skrudde inn et frispark kvarteret før slutt. På overtid sørget Michael Karlsen (straffe) og Mads Reginiussen for tre poeng for trønderne.

Dermed ble det sesongens andre tap for Grorud som også yppet seg i serieåpningen mot Lillestrøm. Tap mot to lag fra fjorårets eliteserie er som ventet, men Grorud har vist at det har noe å gjøre i 1. divisjon i debutsesongen.

Favorittene vant toppkampene

Tromsø serieåpnet med 1-0-seier over Raufoss og viste hvorfor de er regnet som en av opprykksfavorittene med ny seier i bortekampen mot Kongsvinger, som også sto med tre poeng etter 3-2-seier over HamKam i serieåpningen.

Fitim Azemi ga laget fra nord ledelsen etter at de vant ballen høyt i banen før Adam Örn Arnarson klinte ballen i mål via tverrliggeren. Det var nok til 2-0-seier og full pott etter to kamper.

Både Sogndal og Ull/Kisa imponerte i sesongåpningen, men det var hjemmelaget som var overlegent best mandag.

Kristoffer Hoven og Morten Sundli scoret ett mål for hvert av lagene før pause før alt handlet om Sogndal i 2. omgang. Kupens volleyperle etter 50 minutter var startskuddet på en kanonomgang fra Sogndal som ikke ga seg før det sto 6-1 på resultattavla.

Artisteri

Åsanes Senai Hagos viste litt av registeret sitt da han scoret et «Zlatan-mål» i serieåpningen, og i kampen mot Øygarden viste han fram nye kunster. Etter 68 minutter ga han Åsane ledelsen med et banan-skudd i borte hjørnet etter noen lekre overstegsfinter. Laget vant 2-0 etter en straffescoring på overtid.

Strømmen-midtstopper Hasan Kurucay viste også fram ferdigheter da han avgjorde kampen mot KFUM Oslo med et knallhardt frispark etter at David Tavakoli hadde utlignet for Kåffa like før. Strømmen tok med det revansje etter det forsmedelige 0-4-tapet i serieåpningen med 2-1-seier på hjemmebane.

Raufoss vant 3-1 over nyopprykkede Stjørdals-Blink takket være to kjappe mål i løpet av 1. omgang. Laget spiller hjemmekamper på Ull/Kisas hjemmebane på Jessheim mens de venter på nytt kunstgress på egen arena, men vant likevel greit.

Jerv og Sandnes Ulf spilte 2-2 i Grimstad. Jerv snudde til ledelse, men måtte ta til takke med ett poeng etter en utligning fra Kent Håvard Eriksen.

(©NTB)