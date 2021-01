Ranheims keeperkjempe Even Barli legger opp

Keeperveteranen Even Barli (29) gir seg i Ranheim ett år før kontrakten utløper.

Det bekrefter fotballklubben på sine nettsider onsdag.

Barli har spilt for Ranheim siden 2012. Foran den kommende sesongen har han kommer fram til at kombinasjonen av familieliv og fotball blir for krevende.

– Det er trist på mange måter. Det er utfordrende å skulle prestere på alle arenaer. Først og fremst er det viktig for meg å være hundre prosent til stede for sønnen min og få ta del i hverdagen hans hele tiden. Det er utfordringer i seg selv med at jeg har pappapermisjon fra sommeren av, sier Barli.

– Sammen med klubben har jeg utforsket en mulighet for å ta permisjon fra lærerjobben fram til sommeren og være ansatt i Ranheim, men i sum blir det ikke praktisk mulig å få til dette og samtidig ha det rette grunnlaget for permisjonen på plass, tilføyer han.

Barli får gode skussmål av klubben.

– Even er en bauta i klubbens historie. Han har betydd mye for våre prestasjoner og resultater, og ikke minst mye for vår kultur og identitet, sier trener Svein Maalen.

