Ranheims snuoperasjon gir fornyet håp om spill i Eliteserien

Ranheim var på god vei ned i 1. divisjon da de lå under hjemme mot Lillestrøm, men to kjappe mål snudde kampen og gir håp om fornyet kontrakt.

Snuoperasjonen fører til at nedrykksstriden i årets eliteserie blir av den elleville sorten. Før siste serierunde er seks lag med i nedrykksstriden.

Ranheim med sine 27 poeng har det dårligste utgangspunktet, men fram til kampens 61. minutt så det bekmørkt ut for trønderne. Da ledet Lillestrøm 1-0, og Ranheim var klare for 1. divisjon.

To scoringer med åtte minutters mellomrom signert Adrià Mateo López og Mads Reginiussens reddet ikke bare tre poeng for Ranheim, de sørget også for at håpet om fornyet eliteseriebillett fortsatt lever.

– Vi har hele tiden snakket om at vi må gripe muligheten, og det gjorde vi i dag. Og nå har vi en siste mulighet på Lerkendal. Bare det å spille eliteseriekamp der er stort for Ranheim, så vi gleder oss til det, sa Ranheim-trener Svein Maalen til Eurosport etter kampen.

– Så har vi alle muligheter til å kanskje berge plassen.

Fartsfylt førsteomgang

Lagene gikk til pause etter en fartsfylt førsteomgang. Da hadde begge lag hatt flere store sjanser til å ta ledelsen, men uten hell.

Lillestrøm hadde fornyet eliteseriebillett i lomma da Daniel Pedersen ga gjestene ledelsen fra straffemerket fem minutter etter pause.

På det tidspunktet var Ranheim i 1. divisjon.

Men bare seks minutter senere startet billetten å glippe ut av Lillestrøms hender.

Rakett

På tribunen hadde hjemmelagets supportere hengt opp et banner med skriften «Vi gir oss aldri», noe Ranheim-spillerne tydeligvis tok til seg. For på åtte minutter gikk Ranheim fra helvete til himmels.

Først da Lopez dempet ballen på året før han sendte av gårde en rakett av et volleyskudd etter 61. minutters spill. Så da Ranheim-kaptein Mads Reginiussen fullførte snuoperasjonen da han banket ballen bak LSK-keeper Marko Maric.

Bakenga var nærmest scoring de siste minuttene da på overtid kom alene med Maric, men spissens lobb gikk i tverrliggeren og over.

Da dommeren blåste av kampen var det elleville jubelscener blant Ranheims-spillerne, som nå får en formidabel oppgave i siste runde. Da må de vinne trønder-derbyet borte mot Rosenborg.

– Kjennes skuffende

LSK-trener Jörgen Lennartsson var ikke fornøyd med verken tap eller måten de slapp inn mål på da han snakket med Eurosport etter kampen.

– Det føles for jævlig. Vi slipper inn to mål på denne måten i en så viktig kamp, det kjennes skuffende, sier treneren som mener de ble for passive og for lave.

Lillestrøm avslutter årets eliteserie hjemme mot Sarpsborg.

– Vi skal vinne siste kampen, det finnes ikke andre muligheter, sa Lennartsson på spørsmål om kampen som kan bli avgjørende for videre eksistens i eliteserie.

Ranheim er fortsatt tabelljumbo med 27 poeng, samme poengsum som Mjøndalen. Tromsø, Lillestrøm, Strømsgodset og Sarpsborg har alle 29 poeng.

(©NTB)