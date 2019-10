Ranieri nærmer seg ny trenerjobb

Claudio Ranieri (67) er på vei tilbake til treneryrket etter et halvt års pause.

Den italienske trenerprofilen Claudio Ranieri har vært uten jobb siden han forlot vikartilværelsen i AS Roma etter forrige sesong.

Nå melder Sky Italia at den tidligere Chelsea- og Leicester-treneren er nær en retur til fotballen.

Journalist Gianluca Di Marzio melder nemlig at klubbdirektører i Sampdoria torsdag møttes i Roma, hvor de skulle stake ut kursen videre etter at Eusebio Di Francesco fikk sparken tidligere denne uken.

Ranieri står øverst på ønskelisten og ifølge Di Marzio har trenerveteranen allerede gitt beskjed om at han er positiv til å ta over bunnlaget i Serie A.

Den anerkjente journalisten Fabrizio Romano kan også melde om at alt legger til rette for at Ranieri blir Sampdoria-trener.

FÅR NY TRENER: Morten Thorsby får trolig Claudio Ranieri som sin nye trener i Sampdoria. Foto: Simen Lønning (Nettavisen)

Sampdoria, som har norske Morten Thorsby i stallen, sliter tungt i Serie A og ligger helt sist med tre poeng etter sju serierunder.

Thorsby har ennå ikke vært på banen, verken i Serie A eller Coppa Italia for sin nye klubb.

Dersom Claudio Ranieri kommer til enighet med Sampdoria i landslagspausen, får han sin debut mot sin egen favorittklubb, AS Roma.